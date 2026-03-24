Підліток викрав автобус і проїхав 130 км, щоб відвезти свою дівчину до школи

Автобус

У Німеччині 15-річний підліток викрав автобус із автопарку та проїхав близько 130 км, щоб відвезти свою дівчину до школи до іншого міста.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався у місті Вісбаден. За даними поліції, хлопець вранці проник на територію транспортної компанії, знайшов універсальний ключ і зумів виїхати на автобусі, не спричинивши підозр.

Попри те, що момент виїзду зафіксували камери відеоспостереження, працівники автопарку вирішили, що транспортний засіб узяв один із водіїв. Про зникнення автобуса повідомили поліцію лише в другій половині дня, після перевірки персоналу.

Завдяки GPS-системі правоохоронці швидко встановили місцеперебування транспорту — у місті Карлсруе, приблизно за 130 км від місця викрадення.

Патрульні зупинили автобус і були здивовані, побачивши за кермом неповнолітнього. З’ясувалося, що він щойно забрав свою 14-річну дівчину зі школи та прямував назад.

У поліції зазначають, що поки невідомо, як саме підліток отримав доступ до ключів і звідки має навички керування таким транспортом.

Наразі триває розслідування. Хлопцю вже інкримінують крадіжку та керування транспортним засобом без водійського посвідчення. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, а автобус повернули власникам без пошкоджень.

