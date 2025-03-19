Підліток забув рідну мову після операції на коліні: як феномен пояснюють лікарі

У юного пацієнта діагностували синдром іноземної мови - надзвичайно рідкісний стан, задокументований лише в кількох випадках у всьому світі.

У Нідерландах 17-річний підліток отримав незвичайний досвід після того, як прокинувся від анестезії після операції на коліні. Пацієнт несподівано почав розмовляти англійською мовою замість рідної голландської, він не впізнав своїх батьків і був упевнений, що перебуває в США.

Про це повідомляє Live Science.

Медсестра, яка першою помітила, що пацієнт після пробудження від наркозу розмовляє виключно англійською, припустила, що він переживає стан сплутаності свідомості, який може виникнути під час виходу з анестезії.

Однак, коли підліток, який вивчав англійську лише в школі, не зміг вимовити жодного слова рідною мовою навіть через декілька годин, медична команда звернулася до профільних спеціалістів.

У молодого чоловіка діагностували FLS (синдром іноземної мови) — рідкісний стан, при якому пацієнти раптово й мимоволі починають певний період часу говорити іншою мовою замість рідної. Невролог провів повне неврологічне обстеження, але відхилень не виявив.

Через 18 годин після операції підліток міг розуміти голландську мову, але все ще не міг нею розмовляти.

Наступного дня до нього прийшли друзі, і раптом він знову почав вільно говорити рідною мовою. Оскільки повернення до голландської мови відбулося спонтанно, лікарі не вважали за потрібне проводити нейропсихологічні тести, електроенцефалограми (ЕЕГ) чи інші дослідження мозку.

Хворий був виписаний через три доби після операції.

Що таке синдром іноземної мови

FLS зустрічається надзвичайно рідко, у медичній літературі описано лише дев’ять випадків. У більшості з них пацієнти були білими чоловіками, які почали розмовляти мовою, вивченою пізніше в житті, не володіючи двома мовами в дитинстві.

Уже були випадки, коли синдром виникав після введення анестезії. Автори звіту відзначили, що вплив анестетиків на когнітивні функції, а також їх поступове виведення з центральної нервової системи може призвести до пробудження делірію.

Фахівці не впевнені, чи є синдром іноземної мови окремим станом чи просто варіантом марення пробудження.

Автори звіту підкреслили, що цей синдром рідко зустрічається у дітей, і вважають, що вони можуть бути першими, хто офіційно задокументував випадок FLS у підлітка.

Нагадаємо, на Тайвані мама використовувала фен, щоб висушити вологе ліжко своєї новонародженої доньки, але випадково заснула, в результаті чого дівчинка дістала сильні опіки на ногах, що призвело до ампутації трьох пальців.

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