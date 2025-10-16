Підліток загубився у джунглях на 10 днів: як він вижив

Джунглі

Реклама

Неймовірна історія виживання, що межує з дивом, сталася в Таїланді. 19-річний британський підліток, якого розшукували понад тиждень, знайшовся живим після 10 днів самотності у небезпечних джунглях. Його розповідь про те, як йому вдалося вижити, шокує навіть досвідчених мандрівників.

Про це пише Ladbible.

Все почалося 27 вересня, коли 19-річний Лоуренс Сталлард Хонор зник. Востаннє його бачили, коли він виходив з готелю. Його мати Гульнара, не знаходячи собі місця від тривоги, звернулася до поліції. Вона боялася найгіршого, адже її син, хоч і геній у комп’ютерах, був дуже сором’язливим та тихим хлопцем.

Реклама

«Я боюся, що він пообщався з людьми в інтернеті і його обманом змусили поїхати в один із цих шахрайських центрів у М’янмі, звідки людей не випускають», — розповідала згорьована жінка.

Ці побоювання були небезпідставними, адже регіон відомий випадками торгівлі людьми.

На щастя, найстрашніші побоювання не справдилися, але реальність виявилася не менш жахливою. Як з’ясувалося, Лоуренс намагався перетнути кордон з М’янмою, але прийшов на пропускний пункт, коли той уже закрився. Намагаючись знайти інший шлях, підліток заблукав у непрохідних джунглях. Десять днів він блукав лісом, дезорієнтований та самотній.

Щоб не померти з голоду, юнак вдався до екстремальних методів — він їв мурах та кору дерев. Саме ця незвичайна «дієта» допомогла йому протриматися до порятунку.

Реклама

Залишається загадкою, що саме підліток збирався робити у М’янмі — країні, де триває громадянська війна та панує беззаконня після військового перевороту. Його наївна спроба перетнути кордон могла закінчитися трагічно, навіть якби він не заблукав.

11 жовтня, повністю виснажений, Лоуренс випадково натрапив на місцевий храм, де його й знайшли співробітники рятувального фонду. Хлопця передали поліції, яка й повідомила радісну звістку батькам. Наприкінці минулого тижня родина нарешті змогла обійняти свого сина, чия небезпечна пригода, на щастя, закінчилася добре.

Нагадаємо, у Таїланді жінка, очищуючи стару вигрібну яму на своєму подвір’ї, випадково знайшла людські останки. З’ясувалося, що вони належали її чоловікові, який зник три роки тому, і якого вона припинила шукати, повіривши сусідам, що він втік з коханкою.