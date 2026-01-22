Підліток заробив $570 тисяч на лазівці в поверненні товарів

Онлайн шопінг / © Pexels

У Китаї підлітка засудили до шести років позбавлення волі після того, як він скористався лазівкою в політиці повернення коштів великої Інтернет-платформи та заробив сотні тисяч доларів незаконного прибутку.

Про це пише Oddity Central.

Йдеться про 17-річного жителя Шанхаю, ім’я якого не розголошується. За даними слідства, хлопець виявив серйозний недолік у системі повернення товарів: у заявці на відшкодування можна було вказати фальшивий номер кур’єрського відправлення і автоматично отримати гроші, навіть не повертаючи товар продавцю.

Спочатку схема могла здатися незначною хитрістю, але підліток швидко перетворив її на масштабну аферу. Протягом декількох місяців він оформив близько 11 900 фіктивних заяв на повернення коштів за косметичні товари, які фактично залишалися в нього. Отриману продукцію хлопець перепродавав на платформах з продажу вживаних речей.

Прокуратура встановила, що загальна вартість товарів, отриманих таким способом, сягнула 4,76 мільйона юанів (близько 680 тисяч доларів). Після перепродажу підліток отримав чистий прибуток у розмірі 4,01 мільйона юанів (приблизно 570–574 тисячі доларів), водночас зберігши повне відшкодування від Інтернет-магазину.

За інформацією слідства, усі незаконно отримані кошти хлопець витратив на дорогі смартфони, брендований одяг, відеоігри та розваги для своїх друзів. Зрештою масштабні фінансові втрати привернули увагу платформи та правоохоронних органів, після чого його заарештували.

Китайські ЗМІ зазначають, що підліток отримав відносно м’який вирок — шість років тюремного ув’язнення — через те, що на момент скоєння злочинів він був неповнолітнім.

