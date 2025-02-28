Підліток завагітніла внаслідок орального сексу: дослідження медиків

Медики зафіксували унікальний випадок, коли дівчинка-підліток завагітніла внаслідок орального сексу через дивний збіг обставин.

Про це пише Daily Mail.

Неназвана 15-річна дівчина з Лесото, що на півдні Африки, звернулася до лікарні зі скаргами на біль у животі, і лише тести показали, що вона перебуває на дев'ятому місяці вагітності і ось-ось має народити.

Лікарі були шоковані, коли виявили, що дівчинка не має вагінального отвору – рідкісний вроджений дефект, який називається дистальна атрезія піхви, що, за оцінками вчених, вражає лише одну з 4 000-10 000 новонароджених дівчаток.

Це, в принципі, мало б унеможливити для підлітка завагітніти без допомоги таких технологій, як екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). Цей стан також унеможливив її пологи через піхву, і її сина довелося народжувати шляхом кесаревого розтину.

Спантеличені медики розпитували дівчину про те, як вона завагітніла, і врешті-решт дізналися, що дев'ять місяців тому вона потрапила до лікарні з ножовим пораненням в області живота одразу після орального сексу.

Вона розповіла медсестрі, що на неї напав її колишній, коли заскочив її під час статевого акту зі своїм новим хлопцем.

Медики, пишучи в Британському журналі акушерства і гінекології, заявили, що це привело їх до висновку, що сперма, яку вона проковтнула, потрапила до її репродуктивних органів зі шлунку через ці ножові поранення, що призвело до зачаття.

Але одного шматочка головоломки все ще не вистачало.

Кислота, що міститься в травній системі, яка розщеплює їжу на поживні речовини для організму, зазвичай достатньо сильна, щоб легко вбити сперматозоїди. Однак медики вважають, що сперматозоїди могли вижити через те, що дівчина недоїдала на момент удару ножем. Вони пояснили, що недоїдання може знизити кислотність травної системи, і це створило дивну можливість для проковтнутої сперми потрапити до матки через ножову рану.

Медики сказали, що останнім доказом, який допоміг виключити те, що вони назвали "більш дивовижним зачаттям", було те, що хлопчик, який народився з вагою 2,8 кг, виріс схожим на свого батька, чоловіка, з яким вона була в інтимних стосунках до нападу.

Подальші інтерв'ю з дівчиною показали, що вона усвідомлювала, що у неї немає піхви після "невдалих спроб звичайного статевого акту", і тому надавала перевагу оральному сексу.

Вона також розповіла, що за декілька місяців до пологів була стурбована збільшенням розміру свого живота, але, оскільки у неї не було вагіни, "не вірила, що вагітна".

Нагадаємо, у животі новонародженої дитини виявили близнюків. Надзвичайно рідкісний стан трапляється лише в одному випадку на 500 000 пологів.

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