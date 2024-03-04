Підліток живе у потягу заради економії: скільки він витрачає грошей на рік

Він так живе вже майже два роки.

Підліток живе розкішним життям всього за 10000 євро на рік, перебуваючи в поїзді.

Про це він розповів Business Insider.

17-річний Лассе Столлі провів останні 18 місяців, подорожуючи потягом Німеччиною. Він проводить 24 години у вагоні, виконуючи свою роботу в оточенні пасажирів.

Лассі щодня проїжджає колосальні 1000 км шумними містами та селищами на своєму сидінні в поїзді Deutsche Bahn. Але попри те, що думка про життя в поїзді для багатьох з нас є пеклом, молодий німець завжди мандрує стильно та з максимальним комфортом.

Підліток живе у потягу заради економії / Фото: instagram.com/lassestolley

Мандруючи першим класом і відпочиваючи у спеціально спроєктованих нічних поїздах, підліток справді розкрив код відсутності рахунків та життя без стресу.

Єдині рази, коли Лассе в реальному часі відчуває необхідність зіскочити, це прийняти душ у громадських басейнах або перекусити. Але однією з найбільших переваг його способу життя в поїзді є те, що він може виконувати свою роботу, досліджуючи країну.

Підліток живе у потягу заради економії / Фото: instagram.com/lassestolley

Будучи незалежним розробником програмного забезпечення та блогером, Лассе має повну свободу у своєму робочому часі. А завдяки безкоштовному Wi-Fi на борту поїздів, якими він користується, робота в буквальному значенні слова не може бути простішою.

Лассе розповів: "Я вирішив жити у поїзді, коли мені було 16 років. Шкільні роки залишилися позаду, і весь світ було відкрито мені. Отже, влітку 2022 року я вирішив піддатися своїй пристрасті до подорожей, залишити батьківську хату та вирушити у величезну пригоду. Перші місяці були важкими, і мені довелося багато дізнатися про те, як усе це працює. Все було інакше, ніж я собі уявляв".

Підліток живе у потягу заради економії / Фото: instagram.com/lassestolley

Лассе вважає, що відтоді, як він приступив до своєї амбітної місії і прожив життя своєї мрії, він подолав неймовірні 500 000 км.

Підліток також розповів, що його спосіб життя коштує йому всього 10 000 євро на рік, попри те, що Лассе має право ходити куди завгодно.

Основна частина його витрат – безлімітна річна залізнична карта, що означає, що він може сідати і виходити з будь-яких поїздів, які йому подобаються.

У нещодавньому повідомленні в блогу, де Лассе підбив підсумки свого 2023 року, він сказав, що "останні декілька місяців були найнапруженішими за весь рік". Пояснюючи, як влаштовано його життя в поїзді, Лассе сказав: "Якщо мені хочеться поїхати на море, я вранці сідаю на поїзд на північ. Якщо я прагну шуму великого міста, то я шукаю зв'язок з Берліном чи Мюнхеном. Або я їду експресом до Альп і вирушаю в похід. Вночі я сплю в поїзді Intercity Express (ICE), що рухається, а вдень сиджу за столом і працюю програмістом в оточенні безлічі інших пасажирів. Мій будинок – поїзд".

Підліток живе у потягу заради економії / Фото: instagram.com/lassestolley

Для 17-річного хлопця однією із єдиних проблем є обмежений простір для багажу. Тягати з собою одну або дві важкі сумки незручно, тому Лассе завжди подорожує без нічого – навичка, яку він набув відтоді, як став постійним мандрівником.

"Найважливіше – це мій ноутбук і навушники з шумозаглушенням, які, принаймні, дають мені трохи конфіденційності в поїзді", - сказав він. "Оскільки доступний простір дуже обмежений, доводиться ретельно обирати те, що вам справді потрібно. Це означає позбавлення від непотрібних речей та обмеження себе найнеобхіднішим. Завдання не накопичувати дедалі більше речей — центральний компонент мінімалістського життя. Особливо з рюкзаком ви швидко досягаєте межі простору".

Підліток живе у потягу заради економії / Фото: instagram.com/lassestolley

Лассе знайшов просте рішення, що дозволяє розслабитись і іноді справлятися з клопотами завантажених поїздів. Він просто дивиться у вікно і спостерігає за зовнішнім світом, поки він подорожує на високих швидкостях, дозволяючи своїй думці тікати за собою. Однак, коли Лассе не подорожує поїздом, він досліджує місця, де опинився.

Одна з його головних цілей у житті — спробувати зробити якнайбільше речей у якомога більшій кількості різних місць, тому життя в поїзді є для нього ідеальним.

Нагадаємо, 21-річна жінка живе, як цуценя. Вона гуляє на повідці та спить у клітці.

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