Підлога з монет у ванній: сума витрат на дивний експеримент здивує вас

Дизайн з монет та гудзиків. Фото: Патрік Жируар та Дебра К’юсік

Ілюстратор зі США перетворив ремонт ванної на мистецький експеримент: він повністю застелив підлогу пенні, витративши на це лише 97 доларів. Фото незвичного інтер’єру стало вірусним у соцмережах.

Про це повідомило видання Newsweek.

Близько десяти років тому Патрік Жируар та його партнерка Дебра К’юсік жили неподалік Чикаго та мали невеликий бізнес із креативного оформлення інтер’єрів. Саме під час ремонту ванної Жируар вирішив використати улюблений матеріал зі своїх мозаїк — монети.

За його словами, ідею підказали роботи з використанням старих ключів, кришок від пляшок і дрібних монет, які він створював раніше. Пошук зразків в інтернеті підтвердив: підлога з пенні — цілком реальний проєкт. Жируар розробив власний спосіб: брав рулон скловолоконної сітки, робив квадратні шаблони та вручну розміщував на кожному по 99 монет.

Монети він придбав у банку — просто взяв стос на 100 доларів. Пара провела два дощові вихідні, приклеюючи копійки до сітки, паралельно переглядаючи старі фільми. Після демонтажу старої плитки та вирівнювання основи чоловік приклеїв підготовлені модулі до підлоги, а завершив роботу затиркою та герметиком.

Загалом використали монет на 97 доларів, а також кілька випадкових дрібниць — кілька ґудзиків, дві десятицентові монети та один песо. Жируар каже, що конструкція вийшла довговічною, теплою на вигляд і легкою в догляді. Якщо якась копійка з часом відпадала, її просто приклеювали назад.

Інтерес до проєкту раптово зріс у травні, коли Мінфін США повідомив про плани припинити карбування пенні. Після того як Жируар опублікував фото підлоги у Threads, допис зібрав понад 5 тисяч вподобань. Художник, який нині працює у Флориді, говорить, що це далеко не єдина їхня креативна робота — раніше вони навіть створили стіну з ґудзиків.

