"Підодіяльник" чи "підковдра": як правильно українською

Постіль

Багатьох українців мучить питання, як правильно казати: «підодіяльник» чи «підковдра». Мовознавці пояснили, що звичне слово є суржиком, оскільки в нас «ковдра», а не «одіяло». Існують два правильних відповідники.

Про варіанти правильного перекладу слова «підодіяльник» розповідає Рамі Аль Шаєра.

Одні мовознавці дотримуються думки, що звичне слово «підодіяльник» — це суржик. Це калькований варіант російського «пододеяльник», який закралося в наше мовлення ще з радянських часів.

Логіка пояснення проста: в українській мові предмет, яким ми вкриваємося, називається «ковдра», а не «одіяло». Тому, хоча слово «підодіяльник» і прижилося, воно не відповідає нормам української мови.

Які є правильні відповідники

Виходячи з цієї логіки, правильним словом слід вважати «підковдра».

Також можна зустріти давнє питоме українське слово — «наволока». Його використовують для чохла і на подушку (звідси більш звичне «наволочка»), і на ковдру.

Втім, мовознавці не були б мовознавцями, якби в цьому питанні не було суперечності.

Інші експерти запевняють, що в українських словниках можна зустріти слово «одіяло» з поясненням «те саме, що ковдра». Також до нього є синоніми та діалектизми: коц, ліжник, покривало, укривало.

Виникає питання: якщо є «одіяло», то чому не може бути «підодіяльника»?

Який варіант обрати

Попри суперечки, для більшості текстових редакторів «підодіяльник» — це помилка, і вони пропонують варіант «підковдра».

Тому правильніше використовувати саме слово «підковдра» або, залежно від контексту, «наволока». Мовознавці наголошують, що це не просто мовна дрібниця, а важливий крок до очищення нашого мовлення від кальок та русизмів.

