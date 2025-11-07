ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

"Підодіяльник" чи "підковдра": як правильно українською

Вранці не хочеться вилазити з-під теплої «ковдри», але як правильно називається чохол для неї? Мовознавці пояснили, чому «підодіяльник» — це русизм, і які два слова слід вживати.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Постіль

Постіль / © unsplash.com

Багатьох українців мучить питання, як правильно казати: «підодіяльник» чи «підковдра». Мовознавці пояснили, що звичне слово є суржиком, оскільки в нас «ковдра», а не «одіяло». Існують два правильних відповідники.

Про варіанти правильного перекладу слова «підодіяльник» розповідає Рамі Аль Шаєра.

Одні мовознавці дотримуються думки, що звичне слово «підодіяльник» — це суржик. Це калькований варіант російського «пододеяльник», який закралося в наше мовлення ще з радянських часів.

Логіка пояснення проста: в українській мові предмет, яким ми вкриваємося, називається «ковдра», а не «одіяло». Тому, хоча слово «підодіяльник» і прижилося, воно не відповідає нормам української мови.

Які є правильні відповідники

Виходячи з цієї логіки, правильним словом слід вважати «підковдра».

Також можна зустріти давнє питоме українське слово — «наволока». Його використовують для чохла і на подушку (звідси більш звичне «наволочка»), і на ковдру.

Втім, мовознавці не були б мовознавцями, якби в цьому питанні не було суперечності.

Інші експерти запевняють, що в українських словниках можна зустріти слово «одіяло» з поясненням «те саме, що ковдра». Також до нього є синоніми та діалектизми: коц, ліжник, покривало, укривало.

Виникає питання: якщо є «одіяло», то чому не може бути «підодіяльника»?

Який варіант обрати

Попри суперечки, для більшості текстових редакторів «підодіяльник» — це помилка, і вони пропонують варіант «підковдра».

Тому правильніше використовувати саме слово «підковдра» або, залежно від контексту, «наволока». Мовознавці наголошують, що це не просто мовна дрібниця, а важливий крок до очищення нашого мовлення від кальок та русизмів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що слово «строк» дедалі рідше з’являється у медіа, побуті й навіть у документах. Натомість усе частіше можна почути «термін». Чи є у цьому щось неправильне — і чому частина мовців вважає «строк» русизмом?

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie