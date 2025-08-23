- Дата публікації
Підозріла прив’язаність до смартфона: чоловік викрив те, що дружина так старанно приховувала (фото)
Простий жарт із телефоном призвів до гучного скандалу у стосунках американської пари.
Мешканець США вирішив перевірити, наскільки його дружина залежна від смартфона, але експеримент обернувся несподіваним відкриттям.
Про це пише користувач в Reddit.
Як усе сталося
Чоловік сфотографував телефон дружини, а коли та пішла з дому, надіслав знімок на її ж смартфон. «Надіслав дружині фото її телефону, щоб вона зрозуміла, що забула його вдома», — написав американець на Reddit.
Через кілька хвилин жінка повернулася, розшукуючи свій гаджет. «А куди ти отримала повідомлення, а?» — запитав чоловік, натякаючи на курйозність ситуації.
Що виявилося насправді
Попри жартівливий характер перевірки, автор допису зізнався, що підозрює дружину у зраді: вона почала ставити пароль на телефон і часто зникати «з подругами».
Реакція мережі
Користувачі соцмереж активно підтримали чоловіка:
«Шикарно зробили!»
«Здається, версія її зради вже пояснює, чого вона стирчить у телефоні».
«Перед носом у вас зрада. Пора розлучатися».
Публікація зібрала понад 33 тисячі реакцій і стала однією з найобговорюваніших у мережі цього тижня.
Нагадаємо, у Бостоні з терміналу міжнародного аеропорту Логан вивели чоловіка, який роздягнувся догола просто перед пасажирами, що чекали на свій рейс. Подія шокувала очевидців і миттєво стала вірусною у соцмережах.
Інцидент стався в терміналі C: спершу чоловік залишився лише у червоних боксерах, виконував дивні рухи на підлозі, а згодом зняв і спідню білизну, стоячи голим перед натовпом.
Відео моменту швидко поширилося в інтернеті. На записі видно, як він лежить на підлозі, підіймається навкарачки, знімає боксери, розводить руки та щось нерозбірливо промовляє.
На місце події прибули поліцейські штату Массачусетс і затримали чоловіка, який на той момент знову був у спідній білизні. За публічну непристойність у Массачусетсі передбачено штраф або ув’язнення, однак поки невідомо, яке покарання на нього чекає.