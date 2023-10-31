Підпирала двері сараю: знайдену 300-річну скульптуру можуть продати за мільйони (фото)

Скульптурі, яка використовувалася для підпирання садового сараю в шотландському селі, насправді 300 років, і тепер її можна продати за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це пише The Guardian.

"Бюст Бушардона" був виявлений членкинею місцевої ради Максін Сміт 1998 року в промисловій зоні в селі Балінторі, Істер-Росс. Вона підрахувала, що витвір мистецтва міг пролежати в сараї декілька десятиліть, перш ніж вона натрапила на нього.

Пізніше бюст прикрасив Лувр у Парижі та був оцінений у 1,4 мільйона фунтів стерлінгів. Тепер члени місцевого комітету Істер-Росс у шотландському Гайленді збираються вирішити долю "Бюсту Бушардона" та питання про те, чи продавати його.

Скульптура Едме Бушардона / Фото: Highland council

Погруддя члена парламенту сера Джона Гордона 1728 року було створено Едме Бушардоном - французьким скульптором, відомим своїми неокласичними статуями в садах Версальського палацу. Бушардон створив цей шедевр, коли сер Джон перебував у своєму "Гранд-турі" Європою, під час якого він деякий час навчався в Римі, Італія.

Наразі він належить місцевому Фонду загального блага Інвергордона, який може отримати вигоду від продажу. Першим кроком стануть громадські консультації щодо пропозиції щодо утилізації бюста відповідно до Закону про розширення прав та можливостей співтовариства (Шотландія) 2015 року.

Також буде з'ясовано думку ширшої спільноти Інвергордона щодо продажу. У звітах ради від 1931 року згадується, що "провосту, полковника МакЛауда та міського секретаря попросили відвідати розпродаж будинку Kindeace і спробувати купити бюст Джона Гордона, який, як стверджується, є засновником Інвергордона, і запропонувати за нього до 5 фунтів стерлінгів".

Максін, виступаючи 2016 року, сказала: "Я почала питати пораду, що трапилося з мантією та ланцюгами старого ректора, і один із радників Гайленда запропонував мені піти до цього сараю. Мені вдалося отримати ключ. Я знайшла мантію і там був цей бюст, що просто підпирав двері. Я повернулася до ради і сказала, що є купа речей, які, схоже, коштують великих грошей, і їм потрібно вивезти їх на випадок, якщо хтось їх украде. Страхова команда увійшла, і ми виявили, що вона коштує дуже багато грошей. Тоді вона коштувала близько 200 тисяч фунтів стерлінгів".

Тож чи продадуть колекційну скульптуру та за яку суму, стане відомо згодом.

Нагадаємо, пара виявила послання у пляшці на пляжі, але жахнулася від написаного. Чоловік та жінка, які очікували знайти любовну записку, показали, що там було.

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