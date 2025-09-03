Підроблені ляльки Labubu несуть серйозну загрозу для дітей: що відомо про небезпеку

Лабубу / © unsplash.com

Реклама

Батьків застерегли від підроблених ляльок Labubu, які становлять серйозну загрозу для дітей. Лондонська міська рада повідомила, що іграшки можуть містити токсичні речовини та викликати задуху через відривання дрібних деталей.

Про це повідомило видання The Sun.

Підробки можуть містити токсичні речовини, а також становлять ризик задухи, оскільки дрібні деталі — очі, руки чи ноги — легко відпадають. Крім того, у таких іграшках виявляють погані шви й неякісну набивку, що теж небезпечно для малюків.

Реклама

За інформацією Ради Саттона, лише влітку 2025 року служба торговельних стандартів у районах Кінгстон і Саттон вилучила понад 230 підозрілих іграшок. Установи наголошують: продаж небезпечних підробок є кримінальним злочином, а купівля у неперевірених продавців може мати небезпечні наслідки.

Оригінальні ляльки Labubu, створені компанією Pop Mart, дуже популярні у світі. Їхня ціна стартує від 10 фунтів стерлінгів, але рідкісні екземпляри на колекційному ринку можуть коштувати сотні тисяч фунтів. Через високий попит шахраї активно розповсюджують підробки.

Фахівці радять купувати ляльок тільки у перевірених продавців та звертати увагу на маркування та наявність мають голографічної наклейки, QR-коду, який можна сканувати, що посилається на офіційний вебсайт Pop Mart, та УФ-штамп на одній нозі (є лише в новіших версіях). Ознакою підробки можуть бути надто яскраві кольори, криві шви або неправильна кількість зубів (у справжніх Labubu їх дев’ять).

Британська міська рада радить купувати ляльок Labubu лише у перевірених роздрібних мережах і уникати неліцензованих точок продажу. У разі виявлення небезпечної іграшки слід негайно заборонити дітям гратися нею.

Реклама

Нагадаємо, щоб допомогти покупцям розрізнити оригінал і копію Labubu, бізнес-страхова компанія Bionic розробила посібник, що містить чотири ключові поради.