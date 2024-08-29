Підступний трюк: названо справжню причину, чому апельсини продаються в червоних сітках (фото)

Дослідники розповіли, чому апельсини часто продаються в червоних сітчастих пакетах.

Про це пише IFLScience.

Як виявилося, це підступний трюк, щоб обдурити покупців та змусити купити більше фруктів.

Червона або помаранчева пластикова сітка навколо фруктів допомагає створити враження, що апельсинова шкірка має більш насичений помаранчевий колір, завдяки чому фрукти мають соковитий і привабливий вигляд для споживачів. Якщо фрукт недозрілий, кольорова сітка також применшить його зелений відтінок і підкреслить помаранчевий колір, завдяки чому він матиме більш стиглий та апетитний вигляд.

Так само лимони часто пакують у мішки з жовтої сітки, щоб підкреслити їхній природний колір. Якби їх поклали до червоних пакетів, вони б мали помаранчевий і не такий традиційно привабливий вигляд.

Цей принцип заснований на ілюзії конфеті – візуальному феномені, коли на сприйняття кольорів сильно впливає навколишній контекст. У цій оптичній ілюзії нейтрально забарвлену кульку розміщують у сітці різнокольорових ліній. Коли лінії певного кольору перебуваються на передньому плані, здається, що колір кульки зливається з кольором ліній.

Апельсини / Фото: Freepik

У новому дослідженні психолог Карл Р. Гегенфуртнер із Гіссенського університету в Німеччині детально описує, як помаранчевий пакет у супермаркеті використовує ілюзію конфеті.

Він пише: "Щосуботи на місцевому ринку я купую апельсини для соку у моєї улюбленої продавчині фруктів Хельги. В один із останніх днів у неї не було гарних стиглих апельсинів, як і можна було очікувати під час німецького літа. Пізніше, зайшовши до супермаркету, я побачив, що стиглих апельсинів було вдосталь, і, звісно, купив їх цілу купу, зручно упакувавши в апельсинову сітку для перенесення. Вдома, коли я вийняв апельсини з сітки, сталося диво: кожен апельсин, гарно забарвлений у сітці, перетворився на жахливий відтінок зеленого!" - поділився Гегенфуртнер.

Залишаючись вірним науковому методу, він також висунув докази на підтвердження свого твердження у вигляді фотографій, на яких зображені деякі оманливі апельсини.

Дослідження Карла Гегенфуртнера / Фото: Gegenfurtner/i-Perception/2024

"Ми дійшли висновку, що асиміляція кольору сама по собі має сильний вплив на зовнішній вигляд, перетворюючи зеленуватий на вигляд апельсин на гарний помаранчевий. Зайве говорити, що продавці фруктів зрозуміли це вже давно. Озирнувшись навколо в звичайних супермаркетах, легко помітити, що фрукти і овочі (наприклад, лимони, цибуля, кабачки або навіть картопля) зазвичай упаковані в сітки, які мають колір ідеальних зразків", - йдеться у висновку дослідження.

У статті пояснюється, що ілюзія конфеті базується на принципі, що наш мозок запрограмований на оброблення периферійного зору і сприйняття кольорів.

По суті, наш мозок прагне забезпечити нам плавний, безшовний досвід, який можна зрозуміти якомога ефективніше. Так само наша зорова система налаштована на сприйняття однорідності та плавних переходів. Коли червона сітка накладається на помаранчевий, наш мозок об'єднує сусідні кольори, щоб спростити те, що ми бачимо.

Нагадаємо, у Швейцарії вигадали новий шоколад. Виробники розсекретили, які у нього інгредієнти, смак та ціна.

Читайте також: