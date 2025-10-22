Підвівся з труни: чоловік влаштував несподіванку на похороні

Похорон. Ілюстративне зображення / © Freepik

Колишній ветеран ВПС Індії Мохан Лал інсценував власну смерть, щоб дізнатися, скільки людей прийде на його похорон.

Про такий «соціальний експеримент» 74-річного індійця повідомило видання Daily Star.

Цей випадок стався в селі Кончі в індійському окрузі Гая.

Тіло «покійника», яке нерухомо лежало в труні під саваном, перевезли до крематорію у супроводі сотень родичів та друзів, які з’їхалися до села, щоб віддати йому останню шану.

Однак, як тільки похоронна процесія наближалася до крематорію, батько двох дітей підвівся та повідомив здивованому натовпу, що він живий і почувається добре.

Мохан Лал пояснив, що хотів побачити на власні очі, наскільки люди поважають його та люблять.

Після його «воскресіння» у крематорії спалили опудало, після чого для присутніх влаштували бенкет.

Нагадаємо, раніше у Бразилії стався випадок, який шокував і родину, і лікарів: у морзі 90-річний чоловік, офіційно оголошений мертвим, раптово почав дихати.