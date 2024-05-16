"Підземний наступ" окупантів: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про дві області

Яна Пасинкова зробила нове передбачення.
Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова попередила про ймовірний наступ окупантів на Сумщину та Чернігівщину. Вона зазначила, що окупанти намагатимуться втриматись на Харківщині.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Тарологиня прогнозує, що окупанти намагатимуться втриматись на Харківщині.
"Харківський напрямок від 6 до 15 днів це триватиме. Росіяни хочуть втримати захоплене. Сумський напрямок - новий "цар" дає розпорядження робити все, щоб їх не було видно. У мене була картинка, що вони йдуть під землею. Чернігівський і Сумський напрямки - це для них (росіян - ред.) важлива історія, бо там є або якість проходи, або підземні тунелі. Наступ на землі - їм не цікавий, бо великі втрати. Вони триматимуться за Харківщину і цю підземну історію", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та злякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.
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