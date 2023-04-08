Пікірування і пересаджування: що робити, якщо розсада капусти витягнулася

Навіть за умов дотримання всіх правил температурного режиму, поливання і освітлення, розсада капусти може витягуватися. Головна причина — насіння має різну схожість. Що робити, якщо розсада капусти витягнулася — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому витягується розсада капусти? Справа в тому, що не всі сорти однаково розвиваються. Тому, коли ви пробуєте щось нове, сіянці можуть стати надто тонкими і довгими ще до того, як їх можна буде висадити у ґрунт.

Найпростішим способом врятувати капусту в такому разі можна назвати її пересаджування у глибшу ємність. Однак потрібно знати кілька важливих нюансів.

Що робити, якщо розсада капусти витягнулася

Насамперед, потрібно провести пікірування.

Спочатку візьміть пластикові склянки об'ємом 200 мл. Зробіть у дні невеликі отвори. Приблизно на четверть заповніть землею.

Тепер потрібно взяти пластиковий коробок, застелити його щільною плівкою без дірок. Зверху краще присипати дрібною тирсою від фруктових дерев чи дерев твердих порід. В жодному разі не використовуйте соснову тирсу.

Під час пікірування, розсаду капусти потрібно акуратно виймати разом з грудкою землі, а потім ставити в склянку. Витягнута ніжка повинна бути в склянці.

Далі грудку землі з сіянцем потрібно рясно полити теплою водою, а потім засипати сухим ґрунтом. Не забудьте утрамбувати землю. Поливати зверху більше не потрібно, щоб тонка ніжка не пропала. Вологи повинно вистачити для живлення корінця.

Коли ви пересадили в склянки всю розсаду капусти, їх необхідно встановити у пластикову коробку, куди ви насипали тирсу. Перші дні слід поливати саме тирсу — так волога через отвори на дні склянок буде потрапляти в землю.

Як тільки корінь приживеться, капуста підніметься. Після цього можете поливати її зверху.

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