"Найстрашніші бої": відомий астролог назвав точний місяць, коли Україна перемагатиме на фронті

Відомий астролог Алакх Ніранжан передбачив, коли Україна перехопить ініціативу на болі бою. Також він назвав найкривавіший місяць війни.

Про це він розповів у коментарі ютуб-каналу "Прогноз".

Астролог зазначив, що у червні на фронті суттєво нічого не зміниться, проте вже у липні очікуються криваві бої. Восени, на думку Алакха Ніранжана, можна очікувати на позитивні зміни.

"Найстрашніші бої припадуть на липень. Бо до цього часу Україна накопичить максимум сили. І це будуть пікові криваві бої. Саме до кінця липня буде невелика, але важлива перемога України. Психологічно важлива. Далі - почнуться переговори, а бої триватимуть. І вже у вересні-жовтні можна очікувати на суттєві позитивні зміни. Я розумію, що це виглядає дивно", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця до Вищих вимірів назвала точний рік, коли закінчиться війна.

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