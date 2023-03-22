Пил на листі кімнатних рослин: чим він небезпечний та як його можна позбутися швидко і надовго

Кімнатні рослини допомагають очищувати повітря в приміщенні. Але на їхньому листі час від часу з'являється пил. Чим він небезпечний і як його можна позбутися за допомогою простого засобу — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пил є невід'ємною частиною будь-якого приміщення, навіть якщо часто проводити в оселі прибирання. Він накопичується на різних поверхнях, зокрема на листі кімнатних рослин.

Чим небезпечний пил на листі кімнатних рослин

Скупчення пилу на кімнатних рослинах є небезпечним, адже перешкоджає природньому фотосинтезу, чим порушує розвиток квітів. В найбільш запущених випадках пил може навіть стати причиною загибелі рослини.

А ще таке забруднення перешкоджає повітрообміну, що теж може нашкодити квітам. В пилу можуть перебувати збудники грибкових захворювань, що стає причиною того, що кімнатні рослини починають хворіти і гинуть. Тому пил дуже важливо вчасно очищати.

Як очистити кімнатні квіти від бруду

Варто запам'ятати кілька важливих порад, як очищати листя кімнатних рослин від бруду:

якщо у квітки великі глянцеві листочки, то їх необхідно регулярно обприскувати і добре полірувати за допомогою тканини;

рослини з красивою текстурою листя бояться води, тому пил з їх поверхні можна очищати лише за допомогою опушення — візьміть клаптик м'якого оксамиту (м'який пензлик чи спеціальну щіточку) і акуратно вручну очистіть всі забруднення;

кімнатні рослини з колючками (наприклад, кактуси) очищаються від пилу за допомогою пензликів чи щіточок.

Простий засіб, щоб пил довго не осідав на листі кімнатних квітів

Можна приготувати спеціальний розчин, який допоможе очистити більшу частину ваших кімнатних рослин від пилу і бруду навіть після ремонтних робіт. Для цього візьміть 1/3 чайні ложки цукру, 100 мл теплої води і 3-5 крапель лимонного соку. Всі ці інгредієнти потрібно змішати і дочекатися, щоб цукор повністю розчинився. Змочіть у рідині ватний диск, а потім протріть листя рослин. Протирати квіти цим розчином можна не частіше одного разу на тиждень. Такий засіб не лише очищує від пилу, але й працює як додаткова підгодівля.

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