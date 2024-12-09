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Пілот літака пояснив, що станеться, якщо пасажири не увімкнуть режим польоту на смартфоні

Пілот літака пояснив, що станеться, якщо пасажири не увімкнуть режим польоту на смартфоні

Режим польоту / Фото: Unsplash

Він розповів про справжню причину цієї функції безпеки.

Часто однією з перших речей, які роблять пасажири, коли сідають у літак, є перемикання телефону в режим польоту.

Пілот розповів про те, що станеться, якщо люди забудуть увімкнути цей режим, передає Daily Star.

Режим польоту перешкоджає підключенню пристрою до Мережі, а це означає, що ви не можете здійснювати або приймати телефонні дзвінки, текстові повідомлення або користуватися Інтернетом.

В Allianz Travel Insurance кажуть, що ця функція безпеки зупиняє радіохвилі, які потенційно можуть заважати роботі гарнітури пілотів.

Пілот @PerchPoint опублікував у своєму TikTok відео, щоб розповісти пасажирам трохи більше.

У відео він сказав: "Якщо ви забули перевести свій телефон у режим польоту — ні, це не кінець світу, літак не впаде з неба, і це навіть не зашкодить системам на борту. Якщо у вас є літак з 70, 80, 150 людьми на борту, і навіть телефони трьох-чотирьох людей починають намагатися встановити зв'язок з радіовежею для вхідного телефонного дзвінка, він посилає радіохвилі. Є ймовірність, що ці радіохвилі можуть заважати радіохвилям гарнітури, яку використовують пілоти".

Він розповів історію про те, як одного разу він летів і ледве міг чути повідомлення в гарнітурі через перешкоди.

"Як я вже сказав, це безперечно не кінець світу, але це досить дратує, коли ви намагаєтеся записати інструкції, а звук такий, ніби навколо літає оса або щось ще. Тож якщо вам коли-небудь було цікаво, навіщо вам потрібно вмикати режим польоту — ось чому", — додав пілот.

Нагадаємо, раніше пілот назвав похмуру причину, чому ілюмінатори літаків заокруглені. Цей дизайн був розроблений у 50-х роках не просто так.

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