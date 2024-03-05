Пілот літака залишив кабіну та прийняв пологи у пасажирки – фото

Пілот додав до свого імені ще один титул після того, як допоміг пасажирці під час пологів у повітрі.

Про це пише nypost.com.

Джакарін Сарарнракскул — батько однієї дитини та пілот із 18-річним стажем. Він летів літаком VietJet з Тайбею, Тайвань, до Бангкока, Таїланд, коли на борту сталася надзвичайна ситуація.

За даними Viral Press, Сарарнракскул, який пілотував літак, залишив кабіну після того, як бортпровідники повідомили, що в одній із вбиральнь літака народжувала жінка. Залишивши другого пілота керувати літаком, Сарарнракскул кинувся до породіллі і виявив, що у неї активні пологи.

Незабаром вона народила дитину. Джакарін розповів, що за 18 років своєї пілотської кар'єри ніколи не приймав пологи.

Джакарін Сарарнракскул із малюком / Фото: ViralPress

Парамедики чекали на літак, коли він приземлився в Бангкоку. Було підтверджено, що матір і дитина живі та здорові.

Сарарнракскул пишається тим, що зміг допомогти.

"Він зможе все життя говорити всім, що народився в повітрі", — сказав пілот про новонародженого хлопчика. "Я так пишаюся тим, що зміг допомогти привести його до цього світу".

Джакарін Сарарнракскул / Фото: ViralPress

Сарарнракскул розповів, що екіпаж назвав малюка "Скаєм" на честь його вихрового та хаотичного народження у небі. Пілот не повідомив, чи має він якусь медичну освіту.

Нагадаємо, дві жінки і чоловік офіційно стали батьками дитини. У малюка тепер три прізвища.

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