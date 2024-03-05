Пілот літака залишив кабіну та прийняв пологи у пасажирки – фото

Вона народила в туалеті.
Пілот додав до свого імені ще один титул після того, як допоміг пасажирці під час пологів у повітрі.
Про це пише nypost.com.
Джакарін Сарарнракскул — батько однієї дитини та пілот із 18-річним стажем. Він летів літаком VietJet з Тайбею, Тайвань, до Бангкока, Таїланд, коли на борту сталася надзвичайна ситуація.
За даними Viral Press, Сарарнракскул, який пілотував літак, залишив кабіну після того, як бортпровідники повідомили, що в одній із вбиральнь літака народжувала жінка. Залишивши другого пілота керувати літаком, Сарарнракскул кинувся до породіллі і виявив, що у неї активні пологи.
Незабаром вона народила дитину. Джакарін розповів, що за 18 років своєї пілотської кар'єри ніколи не приймав пологи.
Парамедики чекали на літак, коли він приземлився в Бангкоку. Було підтверджено, що матір і дитина живі та здорові.
Сарарнракскул пишається тим, що зміг допомогти.
"Він зможе все життя говорити всім, що народився в повітрі", — сказав пілот про новонародженого хлопчика. "Я так пишаюся тим, що зміг допомогти привести його до цього світу".
Сарарнракскул розповів, що екіпаж назвав малюка "Скаєм" на честь його вихрового та хаотичного народження у небі. Пілот не повідомив, чи має він якусь медичну освіту.
Нагадаємо, дві жінки і чоловік офіційно стали батьками дитини. У малюка тепер три прізвища.
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