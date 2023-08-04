Пілот Lufthansa окреслив гігантський пеніс у небі над Сицилією: фото

Літак німецької авіакомпанії витратив близько 16 хвилин на створення фалічної петлі біля узбережжя італійського острова.
Пілот німецької авіакомпанії Lufthansa, який летів із Франкфурта на Сицилію, зробив у небі петлю у формі пеніса довжиною 15 миль після того, як йому заборонили приземлення і попросили змінити маршрут на Мальту.
Про це повідомляє італійська газета La Repubblica з посиланням на сайт авіаційного руху Flightradar24.
Причиною відмови у посадці в аеропорту Фонтанаросса в Катанії видання називає пошкодження головного терміналу внаслідок пожежі, яка виникла ще під час небувалої спеки у липні. Це вже десятий рейс, який не зміг приземлитися у пункті призначення.
Дані Flightradar24 свідчать, що після отримання запиту на перенаправлення літак Lufthansa пролетів над Катанією та витратив близько 16 хвилин на створення явної фалічної петлі над морем біля східного узбережжя Сицилії.
Потім літак повернувся на свій звичайний маршрут і продовжив свій шлях до Мальти, де приземлився через 35 хвилин.
Ніхто не підтвердив, що пілот навмисно намалював гігантський пеніс у небі над Сицилією. На прохання видання Business Insider в авіакомпанії Lufthansa ухилилися від коментарів.
Це не перший випадок, коли пілот “малює” в небі фалічний символ. Раніше цього року гелікоптер Збройних сил Мальти створив подібний малюнок над Мальтою.
Нагадаємо, що минулого року літак ВПС США “намалював” контур пеніса поблизу сирійського міста, де розташована військово-морська база Росії. Представники ВПС заявили, що це був збіг обставин.
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