Пілот напився просто перед вильотом: чим усе закінчилося

Його заскочили з напівпорожньою пляшкою в багажі під час обшуку.

П'яного пілота засудили до 10 місяців ув'язнення після того, як його спіймали з пляшкою алкоголю менш ніж за дві години до запланованого вильоту.

Про це повідомляє Daily Record.

63-річний капітан Лоуренс Рассел майже у два з половиною рази перевищив допустиму норму алкоголю перед вильотом з Единбурга до Нью-Йорка. Під час обшуку його сумки в аеропорту Единбурга було виявлено напівпорожню пляшку Jägermeister.

Він мав відвезти сотні пасажирів у подорож всього через дві години. Після того, як на початку цього місяця він зізнався, що приступив до виконання обов'язків пілота в стані алкогольного сп'яніння, його було засуджено в Единбурзькому шерифському суді.

У суді повідомили, що Рассел, уродженець Джорджії, повинен був летіти літаком Boeing 767 рано-вранці в п'ятницю, 16 червня 2023 року. Пілота Delta Airlines зупинили, коли його ручна поклажа була відхилена рентгенівським апаратом безпеки, який виявив дві пляшки Jagermeister, одна з яких була відкрита і наполовину заповнена.

Одягнений у форму пілота і з ремінцем з написом Delta, Рассел визнав, що алкоголь належить йому. Він був негайно заарештований поліцією і не пройшов тест на алкоголь о 9:30 ранку.

Пізніше аналіз крові показав, що у Рассела було "не менше 49 міліграмів алкоголю в 100 мілілітрах крові".

Після того, як пілота спіймали, рейс до Нью-Йорка був зупинений. Авіакомпанія Delta Airlines, в якій працював Рассел, випустила інструкцію для пасажирів, які затрималися через цю знахідку.

Представники компанії зазначили: "Хоча Delta не коментує поточні судові справи, політика компанії щодо алкоголю є однією з найсуворіших у галузі, і ми не терпимо її порушень".

Нагадаємо, нещодавно пілоти пасажирського лайнера заснули під час рейсу. Відомо, чим усе закінчилося.

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