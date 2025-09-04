ТСН у соціальних мережах

Пілот назвав найчастіші запитання від пасажирів: чому відповідь доводиться шукати в Google

Пілот розкрив неочікувані факти про свою роботу і зауважив, що пасажири переоцінюють знання пілотів про рейси.

Віра Хмельницька
Пілот

Пілот / © pexels.com

Колишній військовий, який став комерційним пілотом, розповів про найпоширеніші запитання, які пасажири ставлять йому в аеропортах. Чоловік зізнався, що іноді, щоб відповісти, йому доводиться звертатися до Google.

Пілот ділиться своїм досвідом у TikTok під ніком @PerchPoint.

Одне з найчастіших запитань пілоту від пасажирів — чи є в літаках газові педалі, як у машинах.

«У нас є педалі і в капітана, і в другого пілота. Є дві педалі — для правої та лівої ноги. Але вони керують рулем напряму. Вони також трохи нахиляються вперед, щоб можна було керувати гальмами. Натискаємо ліву педаль — працюють ліві гальма, праву — праві. Це використовується для керування напрямом або щоб уповільнитися під час посадки, якщо натискаємо обидві. У кабіні багато перемикачів і кнопок, але немає газових педалей», — пояснив пілот.

Замість педалей для набирання швидкості пілоти використовують важелі тяги.

«Ми беремо їх і штовхаємо вперед — один відповідає за лівий двигун, інший за правий,» — зазначив PerchPoint.

У літаках із трьома чи чотирма двигунами кількість важелів відповідно більша.

Пілот також наголосив, що лобове скло літаків відрізняється від автомобільного: воно розділене, і кожен пілот має власну половину та окремо керує двірниками.

Щодо обов’язків, то різниця між капітаном і першим офіцером полягає лише в тому, що фінальне рішення ухвалює капітан. Водночас керують літаком обоє.

В іншому ролику пілот зізнався, що навіть в аеропортах його часто запитують про рейси, якими він не керує. І тоді чоловік сам шукає відповіді в Інтернеті.

«Люди переоцінюють, скільки насправді знають пілоти й екіпаж. Якщо мене зупиняють і питають дорогу до виходу на посадку чи якусь інформацію про рейс, я завжди радий допомогти, адже ми краще знайомі з системою.Але загалом ми не маємо особливого доступу чи більше інформації про чужі рейси, ніж будь-хто інший про свій», — розповів PerchPoint.

До слова, раніше пілот PerchPoint розповів — якщо пасажири забувають увімкнути режим польоту в телефоні, це не призведе до катастрофи, але може створити перешкоди в навушниках екіпажу. Ці перешкоди у вигляді дзижчання заважають пілотам чути важливі команди диспетчера, особливо під час зльоту та посадки. Сторонні шуми можуть відволікати пілотів у критичні моменти.


