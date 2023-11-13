Пілот не з'явився: пасажир сів за штурвал літака та долетів до Іспанії (фото)

Чоловік, який опинився серед розчарованих туристів, які застрягли в літаку, сів за штурвал після того, як пілот не з'явився на роботу.

Про це пише Mirror.

Майкл Бредлі сподівався полетіти до Аліканте, Іспанія, зі своєю дружиною і сином ще 2019 року. Втім, його рейс був під загрозою зриву, оскільки один з пілотів не прийшов і з ним не могли зв’язатися. Будучи пілотом easyJet, Майкл зателефонував своєму начальству і зголосився пролетіти з Великої Британії до Іспанії.

Перш ніж літак вилетів з аеропорту Манчестера, Майкл сказав: "Моя дружина, яка сидить у 15-му ряду з моїм маленьким сином - сподіваюся, він уже спить, мені слід тихіше говорити, інакше мене насварять - сказала: "Наш рейс затримується на дві години, тому що на рейсі мінус один капітан". Отже, незадовго до того, як ми пройшли контроль безпеки, я подумав, чи варто мені телефонувати. Я думаю, це тому, що я хотів би поїхати у відпустку. Я зателефонував до easyJet і сказав: "Привіт, я стою в терміналі. Нічого не роблю. У мене з собою права водія і я дуже хотів би поїхати у відпустку, і якщо вам знадобиться послуга, я стою тут, готовий летіти". Вони сказали: “Ми вам перетелефонуємо". Через тридцять вісім секунд вони передзвонили мені і сказали: "Будь ласка, будь ласка, будь ласка, чи можеш ти полетіти літаком до Аліканте?".

Майкл Бредлі / Фото: Manchester Evening News

Жінка з Дентона, Великий Манчестер, сказала, що пасажири зраділи цій новині. Вона написала у Facebook: "Це могло статися лише зі мною! Приїжджаю до аеропорта, а наш рейс затримується на декілька годин... Потім я випадково дивлюся на вихідний час, і він змінився на закриття воріт!!! Довелося йти пішки через аеропорт, щоб потрапити на рейс. Підійшовши до посадки, я запитала хлопця за стійкою, що відбувається, і він сказав: "О, ваш пілот зник, але хлопець, який летить вашим рейсом, керуватиме літаком". Дійсно незвичайно!!! На щастя, цей хлопець справді був пілотом! Мабуть, рейс скасували б, якби не він! Легенда".

Майкл Бредлі / Фото: Facebook

У розмові з Manchester Evening News вона сказала: "Я трохи нервувала, коли мені вперше сказали про це, але щойно він розповів нам про це в літаку, я просто відчула полегшення від того, що нас не затримають".

Представник easyJet тоді заявив, що затримка рейсу відбулася "через наслідки відмови французького УВС", що позначилося на екіпажі та означало, що їм довелося покладатися на резервних співробітників. Він сказав: "Ми вдячні одному з наших пілотів, який летів у відпустку з Манчестера до Аліканте зі своєю сім'єю та зголосився виконати цей рейс. Це означало, що клієнти могли дістатися пункту призначення, що свідчить про прихильність та відданість справі нашої команди. Це повністю відповідає правилам, оскільки він мав із собою права та посвідчення особи. Безпека завжди є нашим найвищим пріоритетом".

Представник сказав, що інцидент був "винятковим", і додав, що Майкл добре відпочив.

Нагадаємо, убивцю звільнили від 30-річного ув’язнення через тюремні харчі. Вага ув'язненого зросла зі 120 кілограмів на момент арешту до понад 200 кілограмів, що ускладнювало йому пересування.

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