Пілот пасажирського літака знепритомнів у повітрі через недосипання: чим усе закінчилося

Літак / © Associated Press

Реклама

Другий пілот пасажирського літака, що виконував рейс з Нідерландів до Румунії, знепритомнів у кабіні пілотів через недосипання.

Про це повідомляє видання People.

Інцидент стався на рейсі авіакомпанії Tarom Airlines з Амстердама до міжнародного аеропорту імені Анрі Коанди в Бухаресті 4 серпня 2021 року. Водночас звіт про нього Управління з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Румунії опублікувало лише в березні.

Реклама

Згідно зі звітом, у 57-річного другого пілота була нестача сну. Її спричинили шум і засіб від комарів у місці, де він ночував перед рейсом.

Літак вилетів приблизно о 06:00 за місцевим часом. Приблизно через 50 хвилин польоту другий пілот повідомив, що почувається зле, однак рейс продовжився у штатному режимі.

Ще в аеропорту Схіпгол в Амстердамі командир екіпажу запитав другого пілота про його стан. Той відповів, що може продовжувати виконувати обов’язки, але з міркувань безпеки попросив іншого пілота взяти керування літаком на себе.

Під час заходу на приземлення стан другого пілота погіршився. Командир повітряного судна оголосив надзвичайну ситуацію та попросив про медичну допомогу після приземлення.

Реклама

Після приземлення пасажири залишили літак через задні двері, а медики надали допомогу на злітно-посадковій смузі.

Пізніше з’ясувалося, що другий пілот знепритомнів. Він повідомив, що не спав напередодні рейсу через шум і використання засобу від комарів.

За даними румунського видання Adevarul, після інциденту Tarom Airlines вирішила, що ці два пілоти більше не виконуватимуть рейси разом. Надалі другий пілот літатиме лише з додатковим пілотом, інструктором або досвідченим командиром.

Реклама

Новини партнерів