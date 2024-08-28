Пілот під грибами "намагався розбити пасажирський літак": шокувальна історія

Пілот, який у стані наркотичного сп'яніння навмисно "намагався розбити літак" з 83 пасажирами на борту, розповів свою версію подій.

Про це пише ABC News.

Джозеф Девід Емерсон очікує на суд після того, як був заарештований за спробу розбити літак рейсу 2059 авіакомпанії Alaska Airlines 22 жовтня 2023 року, перебуваючи в кабіні пілота.

Після інциденту 44-річному чоловікові було пред'явлено 83 звинувачення у замаху на вбивство і одне – у створенні загрози для повітряного судна, яке прямувало до Сан-Франциско, штат Каліфорнія, з Еверетта, штат Вашингтон, США.

Майже через рік після інциденту Емерсон розповів в інтерв'ю про те, як розвивалися події з його точки зору. За його словами, за два дні до вильоту, він і його друзі прийняли психоделічні гриби, наркотик класу А, який може спричинити галюцинації, в пам'ять про смерть його найкращого друга, який помер шість років тому. Однак ефект тривав декілька днів після вживання, і він почувався погано, коли їхав до аеропорту на свій рейс.

Пілот сказав, що міг думати лише про те, щоб бути вдома зі своєю сім'єю, зі страхом, що він ніколи не повернеться назад, коли він сів у кабіну літака.

Він пригадав: "У мене було відчуття, що я в пастці, на кшталт: "Я в пастці в цьому літаку і тепер ніколи не повернуся додому?".

Джозеф стверджує, що почав вірити, що те, що він бачив, було несправжнім, переконуючи себе в тому, що він насправді не летить додому, коли його друг надіслав йому повідомлення з проханням зробити декілька дихальних вправ, щоб заспокоїтися.

Він сказав, що його телефон прочитав текст на вухо, підштовхнувши його до краю: "Ось тут я скинув навушники, і я був повністю переконаний, що все це не насправді, і я не йду додому. А потім, коли пілоти не відреагували на мою абсолютно ненормальну поведінку так, як я думав, що це відповідає дійсності, я зрозумів, що це все несправжнє. Мені потрібно прокинутися".

У наступні 30 секунд почалися проблеми: "Перед моїм обличчям дві червоні ручки. І думаючи, що я прокинуся, думаючи, що це мій спосіб вийти з цієї нереальної реальності, я потягнувся, схопився за них і потягнув важелі".

Виявилося, що це були важелі управління вимкненням двигуна, що поставило б усіх на борту під загрозу загибелі. "Я подумав: "Це мене розбудить", - стверджував він. "Я знаю, що ці важелі роблять у справжньому літаку, і мені потрібно прокинутися від цього. Знаєте, це 30 секунд мого життя, які я хотів би змінити, але не можу".

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На щастя, пілоти відсмикнули його руки, здивовані його поведінкою, а Емерсон сказав, що "фізичний дотик пілота" вирвав його з цього стану, оскільки він усвідомив, що все це було насправді.

Говорячи про везіння, його дії не спричинили жодної небезпеки, оскільки двигуни продовжували працювати в нормальному режимі, пілоти висадили його з кабіни, він пив просто з кавоварки і сидів на кріслі для бортпровідників.

Однак незабаром після цього у нього знову почалися галюцинації: "У якийсь момент я подумав, що, можливо, це все несправжнє, і, можливо, я зможу прокинутися, просто вистрибнувши, як ви відчуваєте у вільному падінні".

І саме тоді Емерсон схопився за важіль дверей салону, намагаючись відчинити їх, перш ніж стюардеса зупинила його, поклавши свою руку на його руку, знову пробудивши його від сну і давши йому зрозуміти, що все це було насправді.

Під час польоту він написав своїй дружині SMS, в якому заявив: "Я зробив велику помилку". Його дружина, Сара Емерсон, відповіла: "Що сталося? З тобою все гаразд?". "Ні", - відповів Емерсон.

Він швидко попросив стюардесу одягнути на нього наручники, поки він не завдав ще якоїсь шкоди, сподіваючись отримати допомогу, коли літак приземлиться.

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Коли літак приземлився, Емерсона взяли під варту, і він провів за ґратами 45 днів, перш ніж його випустили під заставу, причому відтоді, коли він з'їв гриби, йому знадобилося цілих чотири дні, щоб повністю одужати і повернутися до нормального життя.

Тюремний лікар сказав йому, що він страждав на стан, який називається галюциногенний персистуючий розлад сприйняття (HPPD), що може спричинити у людини, яка вперше вживає психоделіки, постійні зорові галюцинації або проблеми зі сприйняттям протягом декількох днів після вживання.

Хоча з Емерсона вже знято звинувачення у вбивстві, йому висунуто понад 80 звинувачень на державному та федеральному рівнях, зокрема 83 звинувачення в необережному створенні небезпеки після того, як у грудні прокурори зменшили кількість звинувачень.

Нагадаємо, у Польщі в аеропорту українця не пустили на літак та затримали. Також його оштрафували на 1000 злотих.

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