Пілот після 2 годин подорожі раптово розвернув пасажирський літак назад, бо він "щось забув": як це закінчилось

Літак, який летів зі США до Китаю, після 2 годин подорожі раптово розвернувся назад. Виявилось, що це сталось через те, що пілот забув вдома паспорт.

Про це пише CNN.

Минулих вихідних літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії United Airlines, що прямував за маршрутом Лос-Анджелес - Шанхай, був розвернутий після двох годин польоту, коли він знаходився над Тихим океаном. Саме тоді пілоту нагадали, що у нього відсутній паспорт. Це викликало величезний скандал серед екіпажу. Однак найбільше постраждали пасажири, яких на борту було 257.

Якби пілот прибув до Шанхаю без паспорта, його могли б затримати і депортувати, а авіакомпанії United Airlines загрожував би великий штраф. Тому потрібно було діяти нестандартно, але це теж мало серйозні наслідки.

Відсутність паспорта у пілота була лише початком подальших проблем. Перенаправлений літак приземлився в Сан-Франциско, і після посадки стало зрозуміло, що у екіпажу не вистачить годин, щоб легально продовжити такий довгий політ. Довелося висаджувати пасажирів з літака і шукати новий екіпаж. Як наслідок, люди прибули на місце призначення із запізненням на 7 годин.

Нагадаємо, пасажири літака 10 годин летіли "в нікуди" та повернулися на місце вильоту.

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