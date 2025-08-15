Пілот попередив пасажирів про "чорну діру" в літаку, якої він не торкається

Пілоти літака / © pexels.com

Хоча більшість пасажирів з нетерпінням очікують своєї відпустки, досвідчений пілот попередив: є одна деталь у салоні літака, яка може коштувати вам втрати цінних речей. За словами пілота, він не торкнувся б цієї деталі навіть за гроші.

Про це у ролику на TikTok розповів користувач під ніком @captain.steeeve8.

Пілот зізнався, що ніколи не користується кишенею на спинці крісла.

«Припиніть класти особисті речі в кишеню сидіння перед вами. Якщо хочете втратити їх назавжди, покладіть у цю темну діру, якою є кишеня спинки крісла попереду. Не можу сказати, скільки людей я зустрічав, які виходили з літака й залишали там щось цінне», — розповів капітан Стів.

За його словами, знайти втрачену річ практично нереально, якщо ви вже залишили борт.

«Шанси знайти їх зменшуються щохвилини, якщо ви залишаєте місце й забуваєте [свої речі] у цій чорній дірі зникнення», — додав пілот.

У коментарях користувачі поділилися своїми історіями втрат:

«Моя вчителька перевіряла наші контрольні роботи з математики в літаку та поклала всі в кишеню сидіння. Забула їх там, і ми всі отримали А+».

«Чудові поради, як завжди! Дякую! А є якісь рекомендації щодо перельотів із домашніми тваринами?»

«Втратив свою книгу з 3D-судоку. Залишив у кишені, і довелося чекати Різдва, щоб отримати наступний том. Дуже злився!»

«Так само втратив свій Kindle».

Порада пілота пролунала невдовзі після іншого попередження від бортпровідниці, яка закликала пасажирів не мити руки у туалеті літака, а натомість користуватися антисептиком.

«Я неодноразово бачила, як люди блювали у раковини в туалетах, тож якщо щось впаде туди, я б вважала це втраченим. Ніколи не бачила, щоб раковини там ретельно чистили. Вода, якою ви миєте руки, також брудна. Її заборонено пити, бо в ній занадто багато бактерій, тож мити руки нею — не найкраща ідея. Не знаю, що в ній є, але вона постійно псує мої нігті, робить їх ламкими, незалежно від того, чи є на них лак, гель чи покриття», — розповіла стюардеса з TikTok під ніком @cherdallas.

До слова, раніше бортпровідник Станіслав опублікував у Tik-Tok чотири головні лайфгаки для пасажирів, щоб зробити підготовку до авіаподорожі простішою та комфортнішою.