- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 847
- Час на прочитання
- 2 хв
Пілот попередив пасажирів про "чорну діру" в літаку, якої він не торкається
Пілот поділився цінною порадою для пасажирів, аби вберегти їхні речі.
Хоча більшість пасажирів з нетерпінням очікують своєї відпустки, досвідчений пілот попередив: є одна деталь у салоні літака, яка може коштувати вам втрати цінних речей. За словами пілота, він не торкнувся б цієї деталі навіть за гроші.
Про це у ролику на TikTok розповів користувач під ніком @captain.steeeve8.
Пілот зізнався, що ніколи не користується кишенею на спинці крісла.
«Припиніть класти особисті речі в кишеню сидіння перед вами. Якщо хочете втратити їх назавжди, покладіть у цю темну діру, якою є кишеня спинки крісла попереду. Не можу сказати, скільки людей я зустрічав, які виходили з літака й залишали там щось цінне», — розповів капітан Стів.
За його словами, знайти втрачену річ практично нереально, якщо ви вже залишили борт.
«Шанси знайти їх зменшуються щохвилини, якщо ви залишаєте місце й забуваєте [свої речі] у цій чорній дірі зникнення», — додав пілот.
У коментарях користувачі поділилися своїми історіями втрат:
«Моя вчителька перевіряла наші контрольні роботи з математики в літаку та поклала всі в кишеню сидіння. Забула їх там, і ми всі отримали А+».
«Чудові поради, як завжди! Дякую! А є якісь рекомендації щодо перельотів із домашніми тваринами?»
«Втратив свою книгу з 3D-судоку. Залишив у кишені, і довелося чекати Різдва, щоб отримати наступний том. Дуже злився!»
«Так само втратив свій Kindle».
Порада пілота пролунала невдовзі після іншого попередження від бортпровідниці, яка закликала пасажирів не мити руки у туалеті літака, а натомість користуватися антисептиком.
«Я неодноразово бачила, як люди блювали у раковини в туалетах, тож якщо щось впаде туди, я б вважала це втраченим. Ніколи не бачила, щоб раковини там ретельно чистили. Вода, якою ви миєте руки, також брудна. Її заборонено пити, бо в ній занадто багато бактерій, тож мити руки нею — не найкраща ідея. Не знаю, що в ній є, але вона постійно псує мої нігті, робить їх ламкими, незалежно від того, чи є на них лак, гель чи покриття», — розповіла стюардеса з TikTok під ніком @cherdallas.
До слова, раніше бортпровідник Станіслав опублікував у Tik-Tok чотири головні лайфгаки для пасажирів, щоб зробити підготовку до авіаподорожі простішою та комфортнішою.