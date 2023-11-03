Пілот розбив літак і провів ніч у болоті з алігаторами – фото

Його врятували через 9 годин.

У Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.

Про це повідомляє CBS Miami.

Чоловік був єдиною людиною на борту одномоторного літака Cessna Skyhawk 172M, коли, за його словами, він упав о 4-й годині ранку біля узбережжя.

Літак був зареєстрований у льотній школі Гомстеда. Згідно з відстеженням рейсів, літак залишив місце біля озера Окічобі і попрямував на південь, перш ніж зіткнувся з проблемою недалеко від шосе I-75 у Південному Броварді.

Пілот провів ніч у болоті з алігаторами / Фото: скриншот з відео

За словами начальника пожежної охорони Майкла Кейна, пілот мав рану на нозі. Кейн каже, що 911 отримала дзвінок із льотної школи, де базувався літак, і на місце відправили екіпажі на аероглісерах. Але вони зрозуміли, що для порятунку пілота їм потрібний витяг. Саме тоді було викликано пожежно-рятувальну службу.

Пілот провів ніч у болоті з алігаторами / Фото: скриншот з відео

Коли прибув вертоліт пожежно-рятувальної служби, чоловіка підняли з крила літака. Його прив'язали і підняли до гелікоптера.

Пілот провів ніч у болоті з алігаторами / Фото: скриншот з відео

Потім його перевезли до лікарні, де він залишився проходити курс лікування.

Розслідування триває.

Нагадаємо, дітям щодня доводиться перетинати міст із труби та мотузки через річку з алігаторами. Це один зі способів дістатися до школи.

Читайте також: