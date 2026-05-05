Пілот заявив, що побачив майбутнє: згодом його дивне видіння нібито справдилося

Британський пілот Роберт Годдард заявляв, що під час польоту над закинутою авіабазою у Шотландії побачив її такою, якою вона стала лише згодом.

© Daily Star

Британський маршал авіації Роберт Віктор Годдард увійшов в історію не лише як військовий льотчик, а й як учасник одного з найвідоміших випадків, який прихильники містики називають «провалом у часі».

Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Годдард почав службу ще під час Першої світової війни, а згодом приєднався до Королівської військово-морської авіаційної служби. Упродовж наступних десятиліть він просувався кар’єрними сходами й до 1935 року став заступником директора розвідки в Міністерстві авіації.

Саме в цей період, за його словами, з ним стався дивний епізод. Під час польоту над авіабазою RAF Drem у Шотландії Годдард мав оглянути летовище, яке на той момент було виведене з експлуатації. Політ проходив у складних погодних умовах, і льотчик потрапив у сильну бурю.

Коли він вирвався з негоди, то нібито побачив зовсім іншу картину: замість покинутого поля перед ним була активна база Королівських ВПС із літаками та персоналом. Найбільше Годдарда здивували деталі, які не відповідали реаліям того часу.

За його словами, літаки були пофарбовані в жовтий колір, хоча тоді зазвичай використовували сріблясто-алюмінієве покриття. Один із літаків був монопланом, а персонал ходив у синіх комбінезонах, тоді як у той період авіаційні працівники зазвичай носили бежеву форму.

Пізніше саме такі елементи справді з’явилися в британській авіації. Через це історію Годдарда почали трактувати як можливе «видіння майбутнього» — хоча скептики вважають такі пояснення радше легендою або збігом.

Після цього епізоду Годдард продовжив військову кар’єру. 1939 року він супроводжував Британський експедиційний корпус у Франції, а згодом став старшим офіцером штабу ВПС і брав участь у захисті британських авіаційних ресурсів під час Другої світової війни.

З його ім’ям пов’язують і ще одну незвичну історію. За переказами, інший офіцер нібито мав видіння, у якому Годдард гине в авіакатастрофі під час перельоту до Токіо. У цьому видінні літак, на борту якого були Годдард, двоє чоловіків і жінка, потрапляв у небезпечне обледеніння та падав біля гірської місцевості.

Того ж вечора Годдард справді вилетів до Токіо на літаку Douglas Dakota разом із трьома пасажирами. Під час польоту борт зіткнувся з обледенінням і був змушений здійснити аварійне приземлення на кам’янистому узбережжі поблизу гір. Однак, на відміну від видіння, усі люди на борту вижили.

