Пілот зізнався, що станеться, якщо літак втратить двигуни і всю потужність на висоті 9 км

Досвідчений пілот пояснив, що станеться, якщо двигуни літака припинять працювати і він втратить потужність на висоті 9 км.

Про це пише LADbible.

Пілот, відомий у соціальних мережах як Капітан Стів, пояснив, що більшість комерційних літаків мають два двигуни, водночас більшість літаків здатні літати лише з одним двигуном. Але що станеться, якщо відмовлять обидва.

"Що, якби комерційний літак втратив обидва двигуни, чи зміг би він продовжити політ? Відповідь – так, – пояснює Стів. – Він має коефіцієнт ковзання приблизно три до одного. На висоті 9 км я пролечу ще близько 145 км".

Ситуація була б зовсім іншою, якби в літаку повністю відмовили електрика й гідравліка. В такій ситуації пілоти не зможуть повернути літак на землю, оскільки нічого не працює.

"Що ж, є крайній засіб, який називається "таранна повітряна турбіна, – продовжив пілот. – Ви могли бачити її на борту літака, з попереджувальним знаком на літаку, щоб не наближатися до місця, де зберігається цей пристрій. Якщо в літаку вимикається електрика, нічого більше не працює, ця штука автоматично випадає в хвостовій частині літака".

Повітряна турбіна "має вигляд як двигун Evinrude на вашому старому Boston Whaler", пояснює Стів, який для неамериканців є стандартним двигуном для невеликого човна, що стоїть у воді.

"У нього спереду є маленький пропелер, і він починає крутитися, як божевільний, – додає Стів. – Він працює і дає мені гідравліку та електрику, тож я можу запускати радіо, опускати шасі і безпечно маневрувати літаком для приземлення".

Отже, якщо літак все ж втратить потужність, це ще не кінець, хоча й доволі жахлива пряма. Пілот використає інтенсивні тренування, щоб спробувати посадити літак подалі від забудованих територій, а повітряна турбіна зробить дива, допомагаючи літаку ковзати до безпечного місця.

Нагадаємо, раніше пілот літака пояснив, що станеться, якщо пасажири не увімкнуть режим польоту на смартфоні. Він розповів про справжню причину цієї функції безпеки.

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