Пілот зворушив розгніваних пасажирів на 7-годинне затримання рейсу: як він загладив провину – фото

Пілот шокував незадоволених пасажирів, замовивши їм вечерю після тривалого затримання літака.

Про це повідомляє Daily Star.

Рейс був перенаправлений через екстрене приземлення і пасажирам довелося чекати сім годин. Почуваючись винним, пілот вирішив замовити 30 піц в аеропорт Нью-Мексико для пасажирів, які застрягли на борту.

Люди на борту розповіли, як ця "невтішна" ситуація змінилася на краще у дуже зворушливий спосіб. Всі пасажири дивуються щедрості пілота, яку, на їхню думку, не часто можна побачити в літаках.

"Більшість організацій не виходять за рамки дозволеного, але цей капітан не посоромився", - сказала мандрівниця Таня Стамос в інтерв'ю Fox News. "Його вчинок того вечора – це те, чого нам варто робити більше: безкорисливих актів любові, співчуття і людяності".

Пілот нагодував розлючених пасажирів / Фото: tiktok.com/@ladyt98tanya

Літак авіакомпанії United Airlines, що летів із Сан-Франциско до Г'юстона 13 вересня, був змушений здійснити екстрене приземлення в Альбукерке. У нещасливій ситуації хтось знепритомнів у туалеті літака і потребував невідкладної медичної допомоги. Близько 150 пасажирів були змушені покинути літак. Почався хаос, коли працівники намагалися організувати розміщення клієнтів.

Таня поділилася своїм днем у відео на TikTok, де пояснила, що авіакомпанія надала ваучери на харчування вартістю 15 доларів. Однак це було безглуздо, оскільки більшість ресторанів вже були зачинені. Маючи декілька голодних пасажирів, щедрий пілот взяв справу в свої руки. Він замовив декілька піц для всіх пасажирів літака, щоб переконатися, що всі були нагодовані і про них подбали. Здавалося, що пілот заплатив за це з власної кишені.

Більше того, на кадрах видно, як пілот розносить піцу і переконується, що всі ситі, перш ніж взяти собі тарілку. Він робив це, стоячи за стійкою обслуговування.

Пілот нагодував розлючених пасажирів / Фото: tiktok.com/@ladyt98tanya

Пізніше всі пасажири змогли сісти на літак і прибули до місця призначення, Г'юстона, близько другої години ночі. Це було приблизно через сім годин після того, як вони спочатку планували прибути.

"Коли настала моя черга виходити з літака, я потиснула йому руку і подякувала", - додала Таня. "Всі, хто стояв за мною, наслідували мій приклад і також потиснули йому руку".

Нагадаємо, дитина народилася під час польоту на борту літака та отримала довічні безкоштовні квитки. Немовля з'явилося на світ під час рейсу авіакомпанії EgyptAir.

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