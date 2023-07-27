Пілотеса підводного човна показала його зсередини та розповіла про свою роботу мрії - фото, відео

Занурюватися на дно океану 6 разів на день - це лише частина її роботи.

Щоденне пілотування туристичного підводного човна в глибинах океану може здатися небезпечним, особливо після вибуху "Титана", який забрав життя п'яти дослідників у червні.

Але для Бріттані Неш це найкраща робота у світі, передає nypost.com.

Її судно Atlantis 14 вважається найбільшим туристичним підводним човном у світі. Він функціонував як визначна пам'ятка на Гаваях протягом 37 років без жодного жахливого інциденту.

"Мені дуже подобається перебувати під водою і щодня бачити морських істот", - сказала 24-річна жінка. "Такі пам'ятки, як морські черепахи, ніколи не старіють".

Бріттані Неш / Фото: Caters

Після пандемії уродженка Мельбурна, Австралія, зі ступенем у галузі графічного дизайну, переїхала на Гаваї, щоб здійснити свою мрію — жити у тропіках та працювати на воді.

"Я завжди хотіла жити десь у тропіках і працювати на човні, але вирішила спочатку здобути ступінь", — пригадала вона. "Після COVID і всього іншого мені просто потрібно було дослідити цю частину моєї мрії. Отже, я поїхала і подала заявку на роботу у човні".

Не зумівши отримати місце на кораблі, Неш зрештою отримала свою роль у Atlantis Submarines Hawaii.

"Бути на підводному човні набагато цікавіше, ніж на човні", - прокоментувала Бріттані.

Бріттані Неш / Фото: Caters

Неш набрала колосальні 17,9 мільйона переглядів у TikTok у відео, де демонструє її повсякденні обов'язки другої пілотеси туристичної субмарини.

"Я готую підводний човен до нашого першого занурення", — пояснила вона у популярному ролику, пропонуючи цифровій аудиторії поглянути на внутрішню частину гідроциклу, а також на глибоководних істот, яких вона помічає з вікна під час кожної екскурсії.

А коли вона не зайнята плаванням, то полюбляє відпочивати та засмагати на поверхні човна. Але її робота мрії - це не лише тури і засмага - їй часто доводиться спускатися і бруднитися.

"Все не завжди так гламурно, як здається", - зізналася Неш. "Люди справді страждають на морську хворобу, і очевидно, що ми повинні все прибирати. Іноді туалети забиваються, і ми це теж робимо. Це може бути тяжко".

Бріттані Неш / Фото: Caters

Крім обслуговування човна, Неш регулярно виконує інтенсивну фізичну роботу під час своїх виснажливих 10-12-годинних змін.

"Це теж досить важка робота, але я думаю, що переваг безперечно більше, тому що це так весело. Я думала про те, щоб піти до спортзалу, коли переїхала сюди, але робота настільки фізична, що мені це не потрібно", - додала вона. "Коли мої батьки прийшли відвідати мене, вони обидва сказали: "Боже мій, у тебе стільки м'язів!".

Нагадаємо, жінка, яка народилася без рук, керує літаком ногами та мріє здійснити навколосвітню подорож. Вона стала ліцензованою пілотесою.

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