Пілотеса розсекретила, що зроблять члени екіпажу, коли літак от-от впаде

Перша пілотеса Boeing 737 компанії TAROM, пояснила, що зроблять пілоти, якщо літак ось-ось впаде.

Про це пише Mirror.

Ліліана Гірап підкреслила, що ця подія малоймовірна і шанси загинути в авіакатастрофі дуже мізерні. Лише 0,000001% літаків розбилися за останні 10 років. Щорічний ризик загинути в авіакатастрофі для середньостатистичного американця становить приблизно 1 до 11 мільйонів.

Попри це, набагато більше людей бояться літати. Частково це пов'язано з катастрофічним характером авіатрощі і, можливо, з тим, що образ літака, який виходить з-під контролю, закріпився в масовій культурі завдяки численним фільмам.

Ліліана розповіла, що пілотів вчать говорити з пасажирами в разі аварії. Втім, якщо ж літак падатиме, швидше за все, про це пасажири не дізнаються.

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"Ми так багато тренуємося на всі випадки надзвичайних ситуацій, ми читаємо про всі системи, що в літаку не буває жодної секунди, коли ми думаємо, що літак розбився б. Це не варіант. Це не є варіантом у нашому мисленні. Ми готові до 99,9% надзвичайних ситуацій", - пояснила Ліліана Гірап. "Ми готуємося, якщо не працює гідравліка чи електрика, якщо зупиняються всі двигуни, ми готуємося настільки, щоб не було такої ситуації, коли ми опускаємо руки і думаємо: "Зараз ми зробимо оголошення для пасажирів". У будь-якій надзвичайній ситуації пріоритетом є політ літака. У справжній надзвичайній ситуації наша турбота – керувати літаком, а не розмовляти з пасажирами. Я кажу це з усією повагою до пасажирів".

Ліліана каже, що робота екіпажу полягає в тому, щоб "керувати натовпом" і стежити за тим, щоб пасажири перебували в найбезпечніших місцях. Поки вони це роблять, пілоти займаються своїми справами в кабіні. «Ми керуємо літаком. Щойно ми знаємо, що ми поза небезпекою і збираємося приземлитися, ми робимо оголошення", - додала Ліліана.

Нагадаємо, пасажир закидав двигун літака монетами. Через витівку рейс затримали на чотири години.

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