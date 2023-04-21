Пілоту стало зле під час польоту: чим усе закінчилося

Пілоту британських авіаліній стало погано просто під час польоту.

Про це пише mirror.co.uk.

Переповнений літак здійснив вимушену аварійну посадку. Другий пілот оголосив червоний рівень небезпеки.

EasyJet Airbus A320, який виходив з лондонського Гатвіка і мав приземлитися в марокканському Агадирі о 9:25 ранку, був змушений сісти у місті Фаро, що в Португалії.

Повідомляється, що другий пілот посадив літак із 100 людьми на борту. У португальському летовищі на першого пілота вже чекали медичні служби.

"Була організована заміна екіпажу і тоді пасажири продовжили свій шлях до Агадира. Ми перепрошуємо за будь-які незручності, що виникли у зв'язку зі зміною маршруту і пов'язаною з цим затримкою. Безпека та благополуччя пасажирів та екіпажу є нашим найвищим пріоритетом", - повідомили в авіакомпанії.

Поки що невідомо, яка саме хвороба спричинила погане самопочуття пілота та чи доправили його до лікарні.

Нагадаємо, раніше одна з найотруйніших змій Південної Африки пробралася до літака. Смертоносна кобра прослизнула під сорочку пілота під час польоту.

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