Пілоти під час навчання "намалювали" у небі чоловічі статеві органи

Літак / © Associated Press

Курсанти фінських повітряних сил отримали догану за те, що під час навчань з маневрування малювали пеніси в небі.

Про це пише фінське видання Yle.

У Фінляндії під час навчання пілоти-курсанти намалювали у небі зображення чоловічих статевих органів. Командування ВПС цієї країни попередило про дисциплінарні заходи щодо винних курсантів Академії повітряних сил у Ювяскюля.

«Повітряні сили вимагають від військовослужбовців дотримання правил поведінки та етикету, і в разі їх порушення буде вжито відповідних заходів», — заявив речник фінських повітряних сил у розмові з інформаційним порталом Yle.

Він запевнив, що літак виконував вправи, передбачені завданням, і що польоти не становили загрози для повітряного руху.

Цей випадок не є унікальним. У 2021 році два пілоти Королівських ВПС Британії також намалювали в небі пеніс, який простягнувся на понад 60 км. Представники Королівських ВПС тоді заявили, що отримана форма була повною випадковістю.