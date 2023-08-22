Пінгвін із Шотландії отримав звання генерал-майора норвезької Королівської гвардії: фото

Пінгвін із зоопарку Единбурга у Шотландії, на ім’я сер Нільс Улаф III, 21 серпня урочисто отримав звання генерал-майора Королівської гвардії Норвегії. Поки два співробітники зоопарку прикріплювали йому значок до крила, 160 солдатів стояли на плацу струнко.

Про це повідомляє зоопарк Единбурга.

Так історично склалося, що талісман норвезьких військових живе у Шотландії. 1913 року норвезький підприємець подарував Единбурзькому зоопарку королівських пінгвінів, а у 1961 році солдати гвардії Норвегії відвідали зоопарк і полюбили цих птахів, зробивши одного з них своїм талісманом. Після смерті Нільса Улафа III титул успадкує хтось із його братів.

Щороку норвезькі солдати відправляють пінгвінам Единбурзького зоопарку різдвяні листівки та рибу як подарунок. Традиційно, при кожному відвідуванні гвардією зоопарку військовий талісман отримує підвищення.

"Підвищення у серпні цього року – це заохочення за хорошу поведінку та відмінний приклад для решти пінгвінів в Единбурзькому зоопарку. Ця традиція є важливою віхою кар’єри талісмана гвардії. А гвардійці із нетерпінням чекають на цей рідкісний випадок, коли їх огляне їхній власний талісман, і оркестр створить атмосферу, гідну посвячення в лицарі Королівського пінгвіна", — заявив майор норвезької Королівської гвардії Фредрік Грессет.

У церемонії нагородження пінгвіна взяли участь понад 160 солдатів королівської гвардії / Фото: Edinburgh Zoo

Під час кожного відвідуваннія гвардією зоопарку військовий талісман отримує підвищення / Фото: Edinburgh Zoo

У 2008 році Нільса Улафа ІІІ посвячували в лицарі від імені короля Норвегії Харальда V: правда, тоді пінгвін від хвилювання випорожнився прямо під час церемонії. На цей раз все пройшло без ексцесів.

Arise, Sir Penguin



The highest-ranking penguin in the world, Sir Nils Olav III, has been promoted to Major General by the Norwegian King's Guard



Sir Nils now holds the third highest rank in the Norwegian Army!



Find out more about Sir Nils https://t.co/mQ4zGKqUbk pic.twitter.com/PVfw9KKz0H — Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) August 21, 2023

Королівського пінгвіна передали до Единбурзького зоопарку в 1972 році, тоді він і отримав звання талісмана, вже в 1982 році став капралом. Відтоді Нільс Улаф III поступово отримував підвищення, аж поки не став генерал-майором у 2023 році. Зокрема, у 2008 році він прийняв лицарство.

Нагадаємо, на Київщині службовий пес на прізвисько Грім розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

Читайте також: