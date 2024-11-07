Пінгвін вперше здійснив рекордний заплив з Антарктиди: куди він дістався (фото)

Експерти вважають, що він, найімовірніше, походить з однієї з понад 60 відомих колоній імператорських пінгвінів на морських льодах Східної Антарктиди.

Імператорський пінгвін здійснив найдовшу подорож, коли-небудь відому цьому виду, після того, як опинився в Австралії.

Про це пише Daily Star.

Група серферів втратила дар мови, коли побачила антарктичного уродженця на пляжі в п'ятницю. Науковці вважають, що молодий самець проплив понад 3434 км, щоб досягти південного узбережжя Австралії.

Аарон Фаулер, серфер з Оушен-Біч, що приблизно в 430 км на південь від Перта, сказав: "Він був величезний. Він був набагато більшим за морського птаха, і ми подумали: "Що це за істота виринає з води?". А він мав хвіст, що стирчав, як у качки. Він піднявся на хвилях і просто шкандибав просто до нас. Це був імператорський пінгвін, він був, напевно, близько метра заввишки, і він зовсім не соромився. Він просто мав абсолютно бездоганний вигляд".

Експерти вважають, що він, найімовірніше, походить з однієї з понад 60 відомих колоній імператорських пінгвінів на морських льодах Східної Антарктиди.

Пінгвін-рекордсмен / Фото: Department of Biodiversity, Conservation and Attractions

Докторка Белінда Каннелл, експертка з пінгвінів з Університету Західної Австралії, сказала: "Відстежувані пінгвіни ніколи не заходили так далеко. Найдалі на північ від Антарктиди вони заходять приблизно на 50 градусів південної широти за моїми даними, а Оушен-Біч – на 35 градусів південної широти, тобто набагато північніше, ніж будь-коли раніше відстежували молодих пінгвінів з Антарктиди".

Вона вважає, що, найімовірніше, птах слідував за течією. Докторка Каннелл додала: "Цьому пташеняті менше року, і зазвичай вони перебувають у морі приблизно до трьох-п'яти років, а потім повертаються до своєї колонії, коли починають розмножуватися. Вони, як правило, слідують за певними течіями, де знаходять багато різних видів їжі. Тож, можливо, ці течії просто мають тенденцію бути трохи північнішими".

Пінгвін-рекордсмен / Фото: Department of Biodiversity, Conservation and Attractions

Кеннелл також зазначила, що, швидше за все, пінгвіну, який недоїдав, доведеться шукати колонії імператорських пінгвінів, щойно його випустять з-під опіки диких птахів. Малоймовірно, що птаха можна буде транспортувати назад до Антарктиди, оскільки подорож буде для нього надто стресовою: "Я б припустила, я б сподівалася, що він насправді знайде свій шлях назад до Антарктиди", - сказала вона, додавши, що пінгвіни "чудово знаходять свої власні колонії".

Нагадаємо, свиня вдерлася до гаража і випила запаси пива. Тварина влаштувала собі вечірку на самоті.

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