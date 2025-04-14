Пінгвіна звинуватили в авіатрощі: що сталося (фото)

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У Південній Африці впав гелікоптер. Управління цивільної авіації заявило, що причиною аварії на малій висоті, в результаті якої ніхто не постраждав, став незвичайний пасажир, відомий своєю відсутністю льотного досвіду – пінгвін.

У звіті SACAA про інцидент йдеться, що пілот і троє пасажирів приземлилися на Пташиному острові, біля Східного мису, 19 січня, і пасажир, якого назвали "фахівцем", помістив пінгвіна з острова в картонну коробку і підняв його на борт літака.

"Пілот провів оцінку ризиків польоту, однак не врахував перевезення пінгвіна на борту", - йдеться в повідомленні.

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Пінгвін / © Jam Press

Пасажир, який сидів на передньому сидінні вертольота, тримав коробку з пінгвіном на колінах, притримуючи її руками, але одразу після зльоту він втратив хватку, і коробка потрапила в важіль циклічного регулювання кроку пілота.

Важіль був переведений у крайнє праве положення, внаслідок чого гелікоптер нахилився праворуч і вдарився гвинтами об землю.

Гелікоптер / © Jam Press

У звіті йдеться, що вертоліт, який приземлився на бік, "зазнав серйозних пошкоджень, але ніхто з пасажирів, ні люди, ні пінгвін не постраждали".

"Відсутність надійного утримання пінгвіна створила небезпечну ситуацію. Відсутність належного захищеного ящика означала, що утримання пінгвіна не відповідало умовам польоту", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, папуга застряг на дереві та матюкав рятувальників, поки йому не запропонували пачку сигарет.