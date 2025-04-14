ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Аварія гелікоптера

Аварія гелікоптера / © Jam Press

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв
Аварія гелікоптера

Пінгвіна звинуватили в авіатрощі: що сталося (фото)

Тварина-пасажир була непристебнута.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Південній Африці впав гелікоптер. Управління цивільної авіації заявило, що причиною аварії на малій висоті, в результаті якої ніхто не постраждав, став незвичайний пасажир, відомий своєю відсутністю льотного досвіду – пінгвін.

У звіті SACAA про інцидент йдеться, що пілот і троє пасажирів приземлилися на Пташиному острові, біля Східного мису, 19 січня, і пасажир, якого назвали "фахівцем", помістив пінгвіна з острова в картонну коробку і підняв його на борт літака.

"Пілот провів оцінку ризиків польоту, однак не врахував перевезення пінгвіна на борту", - йдеться в повідомленні.

Пінгвін / © Jam Press

Пінгвін / © Jam Press

Пасажир, який сидів на передньому сидінні вертольота, тримав коробку з пінгвіном на колінах, притримуючи її руками, але одразу після зльоту він втратив хватку, і коробка потрапила в важіль циклічного регулювання кроку пілота.

Важіль був переведений у крайнє праве положення, внаслідок чого гелікоптер нахилився праворуч і вдарився гвинтами об землю.

Гелікоптер / © Jam Press

Гелікоптер / © Jam Press

У звіті йдеться, що вертоліт, який приземлився на бік, "зазнав серйозних пошкоджень, але ніхто з пасажирів, ні люди, ні пінгвін не постраждали".

"Відсутність надійного утримання пінгвіна створила небезпечну ситуацію. Відсутність належного захищеного ящика означала, що утримання пінгвіна не відповідало умовам польоту", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, папуга застряг на дереві та матюкав рятувальників, поки йому не запропонували пачку сигарет.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie