Пінгвіни "атакували" українську полярницю: кумедне відео

Пінгвіни / © Національний антарктичний науковий центр

Національний антарктичний науковий центр поділився унікальними кадрами з архіву біологині Зої Швидкої, яка нещодавно завершила роботу на станції «Академік Вернадський».

Пінгвіни атакували українську полярницю

На відео видно, як молоді пінгвіни буквально «штурмують» вчену, пробуючи її яскравий комбінезон на дзьоб. Науковці пояснили, що за такою милою поведінкою стоїть звичайний природний інстинкт.

В Антарктиці діє суворе правило: людям заборонено наближатися до тварин, але тваринам можна все. Коли Зоя присіла для фотофіксації, двоє пухнастих «розвідників» вирішили перевірити її «на смак».

«Траплялося, що вони підходили і роздивлялися мене. Але так, щоб на дзьоб пробували і крильцями били — то було вперше. Можливо, вони дзьобали комбінезон в очікуванні смаколиків», — зазначила Зоя Швидка, біологиня.

Чому молоді пінгвіни так поводяться

Науковці НАНЦ пояснюють: молоді пінгвіни, які щойно почали пізнавати світ, сприйняли біологиню за велику порцію їжі.

Адже дзьоб та рот дорослих пінгвінів мають помаранчевий колір. Саме звідти малюки звикли отримувати рибу. Помаранчевий комбінезон Зої став для них візуальним сигналом: «Тут є обід!». Торкаючись дзьобом комбінезона, пінгвіни копіювали свою поведінку з батьками — так вони просять їжу.

Оскільки «комбінезон-тато» риби не видав, малюки почали бити вчену крильцями. Це звична реакція пташенят на відмову у годуванні.

