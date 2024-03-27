Пішла за вказаною адресою: жінка викрила бойфренда у зраді завдяки одному застосунку

Американка описала унікальний спосіб, у який її подруга спіймала свого хлопця на зраді.

У відео користувачки TikTok на ім'я Сара, яке зібрало понад 1,9 мільйона переглядів, вона пояснила, що її подруга "просто замовляла їжу в застосунку Postmates для неї та її хлопця на своєму телефоні", коли побачила адресу, яку не впізнала. Вона запитала його про це, а він відмахнувся, що це "просто хтось з роботи".

Однак його дівчина знала, що щось не так, оскільки він зазвичай не спілкується зі своїми колегами в позаробочий час. Тому вона вирішила піти за цією адресою і з'ясувати, хто це був.

Сара пояснила: "З часом вона просто відчула, що щось не так. І що вона вирішила зробити? Вона під'їхала до будинку. Вона буквально підійшла до цього будинку і постукала у двері. Двері відчинила дівчина і подруга їй сказала: "Привіт, я дівчина того-то і того-то. Ти його знаєш?". А дівчина така: "Його дівчина? Що? Так, я його знаю. Ми працюємо разом". Вона розповідає, що вони зустрічалися декілька місяців, і вона не знала, що у нього є дівчина чи щось таке. Чи може хтось розповісти мені про випадок, коли інтуїція дівчини коли-небудь помилялася?".

Потім вона додала в підписі: "Присягаюся, наша інтуїція ніколи не промахується". Користувачі поквапилися з цим погодитися у коментарях: "Інтуїція ніколи не помиляється", "Ми можемо буквально відчути, коли щось не так. Цього достатньо, щоб почати розслідування", "Завжди перевіряйте електронну пошту, леді", "Він випадково поїхав у відпустку цими вихідними, щось підказало мені перевірити його розповіді, побачила дівчину поруч з ним через відро на столі".

Нагадаємо, раніше жінка дізналася про зради нареченого-військового завдяки застосунку для фітнесу. Він спалював калорії далеко не під час пробіжки.

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