Пишнотіла модель використовує свою дупу як гаманець: що вона там носить (фото, відео)

Жінка стверджує, що їй навіть вдавалося таким чином таємно проносити на концерти алкоголь.

Пишнотіла канадська модель OnlyFans Стеф Ошірі стверджує, що може використовувати свої 140-сантиметрові сідниці як гаманець, коли виходить з дому.

Про це пише Daily Star.

28-річна модель регулярно розповідає у TikTok про свій величезний зад, але одна з її останніх історій приголомшила шанувальників.

Так, на одному з відео жінка демонструвала свою пишну фігуру в чорних легінсах і фіолетовому топі, пояснюючи свій трюк для вечірки.

У ролику, який набрав тисячі лайків, Ошірі пожартувала: "Це більше, ніж слот для монет, гаразд? Це цілий клятий гаманець". Після цього жінка витягла ключі і пожартувала: "Я ніколи не втрачу ключі".

Модель також стверджувала, що може тримати у своїй задній частині пакети для прибирання собачих фекалій, і показала на відео, як їх витягує.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Шанувальники TikTok були приголомшені цими роликами та почали цікавитися в коментарях, що ще жінка може туди вмістити.

@stephoshirii I just love little spoons! They make eating food sooo much more enjoyable! ♬ original sound - stephoshirii

Ошірі стала відомою минулого року після того, як оголосила, що використовуватиме свої величезні сідниці, аби проносити пляшки випивки на концерти.

В одному з роликів модель сказала: "Одна річ, яку я робила, коли була молодшою, – це ховала повні пляшки алкоголю в зад. Я не жартую. Я б хотіла, щоб це було жартом. Щоразу, коли я та мої друзі ходили на концерти, мені доводилося ховати алкоголь".

Нагадаємо, модель OnlyFans із Гонконгу продає свої "гази" по 20 дол. за банку. Вона стверджує, що це приносить непогані прибутки.

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