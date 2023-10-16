Пішов до туалету і втік: чоловік кинув дівчину у ресторані, побачивши, скільки вона з'їла (відео)

Він написав їй потім повідомлення.

Любителька морепродуктів злякала свого супутника, з'ївши майже 50 устриць.

Користувачка TikTok @equanaaa вирішила піти на побачення з чоловіком, який, за її словами, якийсь час хотів випити з нею вина та повечеряти.

Разом вони відвідали устричний ресторан в Атланті, США, де вона пригостилася чотирма дюжинами устриць за ціною 15 доларів за порцію.

Вона з'їла 48 устриць / Фото: скриншот з відео

Але на цьому все не закінчилася: користувачка соцмережі також замовила собі крабові котлетки та картоплю, запиваючи мартіні.

Також дівчина замовила собі крабові котлетки та картоплю / Фото: скриншот з відео

Вона зізналася, що її неназваний партнер був дещо шокований, дивлячись на неї як на божевільну, але вона продовжувала їсти, сказавши: "Крихітко, ти запросив мене на побачення. Я буду їсти".

У кліпі чути, як вона голосно ковтає морепродукти та прицмокує губами. Жінка явно чудово провела час, оскільки оцінила їжу на "десять із десяти".

Чоловіка, звичайно, не вразили її дії, і коли він побачив рахунок у 184 долари, він перепросив, сказавши, що пішов до туалету. Саме тоді він скористався своїм шансом і більше не повернувся до столу, залишивши любительку устриць оплачувати чек самостійно.

Еквана розлютилася і надіслала йому повідомлення. У відповідь супутник написав: "Я запропонував випити, а ти замовила всю цю їжу". Тим не менш, він запропонував дотримуватися своєї угоди щодо оплати напоїв, додавши: "Я можу повернути гроші за напої".

Чоловік втік із побачення / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, жінка не знайшла собі пари і одружилася сама із собою. На урочисту церемонію жителька британського міста витратила 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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