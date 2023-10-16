Пішов до туалету і втік: чоловік кинув дівчину у ресторані, побачивши, скільки вона з'їла (відео)

Він написав їй потім повідомлення.
Любителька морепродуктів злякала свого супутника, з'ївши майже 50 устриць.
Користувачка TikTok @equanaaa вирішила піти на побачення з чоловіком, який, за її словами, якийсь час хотів випити з нею вина та повечеряти.
Разом вони відвідали устричний ресторан в Атланті, США, де вона пригостилася чотирма дюжинами устриць за ціною 15 доларів за порцію.
Але на цьому все не закінчилася: користувачка соцмережі також замовила собі крабові котлетки та картоплю, запиваючи мартіні.
Вона зізналася, що її неназваний партнер був дещо шокований, дивлячись на неї як на божевільну, але вона продовжувала їсти, сказавши: "Крихітко, ти запросив мене на побачення. Я буду їсти".
У кліпі чути, як вона голосно ковтає морепродукти та прицмокує губами. Жінка явно чудово провела час, оскільки оцінила їжу на "десять із десяти".
@equanaaa #hebrokeyallendofstory #fontainesoysterhouse #oysters ♬ original sound - EquanaB
Чоловіка, звичайно, не вразили її дії, і коли він побачив рахунок у 184 долари, він перепросив, сказавши, що пішов до туалету. Саме тоді він скористався своїм шансом і більше не повернувся до столу, залишивши любительку устриць оплачувати чек самостійно.
Еквана розлютилася і надіслала йому повідомлення. У відповідь супутник написав: "Я запропонував випити, а ти замовила всю цю їжу". Тим не менш, він запропонував дотримуватися своєї угоди щодо оплати напоїв, додавши: "Я можу повернути гроші за напої".
Нагадаємо, жінка не знайшла собі пари і одружилася сама із собою. На урочисту церемонію жителька британського міста витратила 10 тисяч фунтів стерлінгів.
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