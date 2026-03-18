Пішов на пенсію: 92-річний рекордсмен завершив кар’єру копача могил (фото)

Американець Аллен Макклоскі, якого вважають найвідданішим могильником у світі, завершив свою кар’єру після понад 73 років роботи.

Він потрапив до Guinness World Records ще 2021 року, коли його стаж сягнув 68 років і 191 день. Відтоді чоловік продовжив працювати, довівши свій рекорд до 73 років і 75 днів.

Зараз Аллену 92 роки, і він вирішив піти на заслужений відпочинок. Його син Дін назвав це «кінцем епохи» та розповів, що батько ухвалив рішення спокійно, без зайвого розголосу — просто подав заяву про звільнення на кладовищі Галвестон у штаті Індіана.

За словами Діна, родина дізналася про це не одразу. «Він не говорить про себе… Я запитав: «Ти збирався нам сказати?». Він відповів: «Ну, я думав, що ви колись про це дізнаєтеся», — поділився син.

Аллен почав свою кар’єру 1952 року, коли погодився підмінити копача могил лише на тиждень. Відтоді ця робота стала справою всього його життя. За десятиліття він підготував останній притулок для тисяч людей та став важливою частиною громади міста Галвестон.

Аллен Макклоскі / © Guinness World Records

Чоловік відомий не лише своєю працею, а й добротою — він часто допомагав місцевим із різними справами та не брав за це гроші.

Особливо зворушливою стала історія, коли Аллен власноруч викопав могилу для своєї дружини Барбари. «Ну, я подумав, що вона хотіла б, щоб я це зробив», — сказав він.

Попри поважний вік, він працював до останнього, інколи навіть у складних погодних умовах. Його родина зізнається, що часто хвилювалася за його здоров’я.

У прощальному дописі Дін написав, що тепер батько зможе більше часу присвятити своїм захопленням — ремонту старовинних тракторів, читанню та відвідуванню виставок.

Водночас родина визнає, що завершення такої довгої кар’єри — непростий момент: «Це було величезною «частиною» його життя від 1952 року, і, м’яко кажучи, нам доведеться пристосовуватися».

Попри це, близькі пишаються Алленом і радіють, що він пішов на пенсію на власних умовах.

