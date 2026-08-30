Після нападу жінка почала чути слова задом наперед і створила власну мову

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Міхал Склар зі США було 16 років, коли після загадкового епілептичного нападу вона раптово почала сприймати слова у зворотному порядку. Через 16 років ця незвичайна здатність досі залишається з нею, а згодом вона навіть перетворила її на своєрідну мову для спілкування з чоловіком.

Про це пише Unilad.

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Життя Міхал змінилося у жовтні 2010 року — буквально напередодні її 17-го дня народження. Тоді школярка опинилася в лікарні після медичного епізоду, причину якого лікарі так і не змогли встановити.

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На той момент Міхал навчалася в Нью-Йорку. Вранці вона вийшла на шкільну лінійку, де представила доповідача, після чого повернулася на своє місце.

Наступне, що вона пам’ятає, — пробудження в лікарні.

У розмові з виданням Міхал згадувала: «Пам’ятаю, як прокинулася розгубленою й збентеженою, з найсильнішим головним болем у моєму житті. Дізнатися, що це сталося на очах у всього студентського колективу, також було важко сприйняти. Усі стали свідками чогось, чого я не пам’ятала, що зробило цей досвід ще більш приголомшливим і сюрреалістичним».

Однак уже через декілька днів після нападу Міхал помітила в собі дещо вкрай незвичайне. Вона могла сприймати слова, які чула, у зворотному порядку.

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Сама жінка називає цю здатність «найбільш марною суперздібністю».

Згодом вона навіть дала їй власну назву — «сдрауккаб», що є словом «backwards» («задом наперед»), написаним навпаки.

Зараз Міхал 32 роки, але незвичайна здатність нікуди не зникла. Вона з’явилася через декілька днів після того загадкового епізоду, який лікарі класифікували як ідіопатичний напад. За даними організації FND Hope, йдеться про напади, причина яких залишається невідомою.

Міхал Склар / © Unilad

Для самої Міхал діагноз став несподіванкою, адже раніше вона ніколи не мала подібного досвіду.

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«Я була шокована, коли мені сказали, що у мене стався напад, особливо тому, що я ніколи раніше такого не відчувала і, чесно кажучи, знала дуже мало про те, що таке припадок, окрім найзагальніших відомостей».

Попри численні обстеження, які провели після госпіталізації, лікарям не вдалося встановити, що саме спричинило напад.

Через декілька днів Міхал почала усвідомлювати, що може чути слова медиків, однак її мозок сприймає їх у зворотному порядку. При цьому вона розуміла, що саме відбувається.

«Я знала, що вони звучать задом наперед. Я неймовірно вдячна, що мала це усвідомлення, бо без нього, думаю, цей досвід налякав би мене ще більше. Я швидко й природно сприймала почуті слова у зворотному порядку, але при цьому усвідомлювала, що вони сприймаються у зворотному порядку».

Минуло вже 16 років, а здатність усе ще проявляється. Хоча Міхал зізнається, що «віддає перевагу» тому, щоб чути та сприймати слова у звичайному порядку, її мозок декілька разів на день автоматично «перевертає» почуте.

Особливо помітною ця особливість стає, коли вона слухає музику.

«У мене часто в голові застрягають пісні, слова яких звучать задом наперед», — розповіла Міхал.

Зрештою жінка вирішила не просто спостерігати за своєю незвичайною здатністю, а використати її у повсякденному житті. Так з’явилася своєрідна мова «сдрауккаб», у якій слова вимовляються задом наперед. Міхал використовує її під час спілкування зі своїм чоловіком.

Втім, повноцінною мовою в традиційному розумінні її назвати складно — головна проблема полягає в тому, що майже ніхто, крім самої Міхал та її близьких, не розуміє, що саме вона говорить.

«Мені здається, я б набагато частіше мислила «сдрауккаб», якби частіше ним користувалася, але я роблю це рідко, бо, на жаль, ніхто не розуміє, що я кажу».

Попри те, що сама Міхал жартома називає свою здатність «найбільш марною суперздібністю», в Інтернеті вона спричиняє неабияке захоплення.

Міхал публікує відео у своєму TikTok @momentsofmichal, де демонструє, як швидко може перевертати слова та цілі фрази. Завдяки цьому вона знайшла чимало людей, яких її незвичайна навичка щиро дивує.

«Люди зазвичай шоковані тим, як швидко я можу перевертати слова. Мій улюблений спосіб продемонструвати цю навичку — це коли хтось швидко кидає мені слова та фрази, а я одразу їх перевертаю. Якщо вони все ще не вірять, я навіть продиктую їм версію «сдрауккаб».

Її здатність поширюється не лише на усне мовлення. Міхал також може швидко записувати та набирати текст у зворотному порядку.

Те, що почалося з незрозумілого нападу в шкільному віці, через роки стало для Міхал незвичайною частиною повсякденного життя. Вона навчилася використовувати особливість свого сприйняття для розваги, створила власний спосіб спілкування та тепер демонструє його тисячам людей у соцмережах.

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