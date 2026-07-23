Після невиліковного діагнозу біогакер Браян Джонсон заявив, що створив «клона себе новонародженого»

Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Біогакер Браян Джонсон заявив, що створив клона себе новонародженого. За його словами, ця технологія в майбутньому може використовуватися для вирощування органів для трансплантації та відновлення пошкоджених тканин.

Про це повідомило видання LADbible.

Відомий американський біогакер Браян Джонсон, який уже кілька років інвестує мільйони доларів у спроби сповільнити старіння, заявив, що «щойно клонував себе новонародженим». Він пояснив, що наразі цей «малюк Браян» існує лише в чашці Петрі.

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Джонсон стверджує, що в майбутньому такі клітини можуть допомогти вирощувати органи для трансплантації, тестувати нові терапії, а також відновлювати пошкоджені тканини, зокрема печінки, нирок, шкіри, а також зору чи слуху.

За словами біогакера, для цього у нього взяли зразок крові, виділили клітини та обробили їх так званими «факторами Яманаки», які дозволяють повернути клітини до ембріоноподібного стану.

Втім, як зазначає International Business Times, описаний Джонсоном процес більше відповідає створенню індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), а не клонуванню людини. Такі клітини теоретично здатні перетворюватися на різні типи тканин і вже досліджуються в межах клінічних випробувань, зокрема для лікування хвороби Паркінсона, захворювань серця та порушень зору.

Джонсон також пов’язав цей експеримент із нещодавно підтвердженим діагнозом — аутоімунним гастритом. Це рідкісне захворювання часто тривалий час перебігає без симптомів і проявляється лише тоді, коли слизова оболонка шлунка вже зазнала значних ушкоджень.

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Біогакер заявив, що сприймає свій діагноз як поштовх до пошуку нових способів відновлення організму. На його думку, накопичення епігенетичних змін із віком є однією з причин розвитку хвороб, а сучасні технології роботи зі стовбуровими клітинами можуть відкрити нові можливості для боротьби зі старінням.

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