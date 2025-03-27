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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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592
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Після похорону чоловіка родичі зайшли до його будинку і виявили моторошну знахідку

Родина чоловіка після похорону прийшла до його будинку. Там вони виявили моторошну знахідку.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Будинок у США

Будинок, в якому сталась трагедія / © dailymail.co.uk

У США після похорону чоловіка його родичі прийшли до будинку покійного та виявили там моторошну знахідку. У будинку на дереві були останки сина чоловіка. Хлопець загадково зник ще кілька років тому.

Про це пише dailymail.co.uk.

74-річний Генрі Франц загинув під час занурення з аквалангом біля узбережжя Мауї 10 березня. 16 березня його сім'я приїхала до його будинку в Декатурі, на північному сході Атланти, щоб залагодити справи.

На свій жах, вони виявили людський скелет у будиночку на дереві на задньому дворі.

Останки належали його синові, Генрі Дойлу Колону Францу, який зник чотири роки тому у віці 28 років після того, як пішов з дому.

Дочка Франца, Ребекка Франц Калпепер, сказала, що тіло належить її зниклому братові, але влада ще не встановила його особу.

У поліції повідомили, що на останках молодого чоловіка слідів насильницької смерті поки не виявили. Причину трагедії встановлюють слідчі.

Те, що молодший чоловік помер, а його тіло розкладалося протягом чотирьох років, поки його батько жив у цьому будинку, стало для їхньої родини загадкою.

Нагадаємо, пілот після 2 годин подорожі раптово розвернув пасажирський літак назад, бо він "щось забув".

Дата публікації
Кількість переглядів
592
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