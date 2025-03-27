- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 592
- Час на прочитання
- 1 хв
Після похорону чоловіка родичі зайшли до його будинку і виявили моторошну знахідку
Родина чоловіка після похорону прийшла до його будинку. Там вони виявили моторошну знахідку.
У США після похорону чоловіка його родичі прийшли до будинку покійного та виявили там моторошну знахідку. У будинку на дереві були останки сина чоловіка. Хлопець загадково зник ще кілька років тому.
Про це пише dailymail.co.uk.
74-річний Генрі Франц загинув під час занурення з аквалангом біля узбережжя Мауї 10 березня. 16 березня його сім'я приїхала до його будинку в Декатурі, на північному сході Атланти, щоб залагодити справи.
На свій жах, вони виявили людський скелет у будиночку на дереві на задньому дворі.
Останки належали його синові, Генрі Дойлу Колону Францу, який зник чотири роки тому у віці 28 років після того, як пішов з дому.
Дочка Франца, Ребекка Франц Калпепер, сказала, що тіло належить її зниклому братові, але влада ще не встановила його особу.
У поліції повідомили, що на останках молодого чоловіка слідів насильницької смерті поки не виявили. Причину трагедії встановлюють слідчі.
Те, що молодший чоловік помер, а його тіло розкладалося протягом чотирьох років, поки його батько жив у цьому будинку, стало для їхньої родини загадкою.
Нагадаємо, пілот після 2 годин подорожі раптово розвернув пасажирський літак назад, бо він "щось забув".