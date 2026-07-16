Після смерті батька жінка відкрила шафу і натрапила на несподівну знахідку: що про неї відомо

Жінка знайшла у шафі батька старовинний кинджал / © Credits

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Жінка на ім’я Джорджія, яка переживає втрату батька, зробила несподівану знахідку, коли почала розбирати його речі після смерті. У шафі, загорнутий у старий рушник, лежав кинджал, який, за попередніми оцінками, може походити ще з XIX століття.

Про сце повідомило видання Mirror.

За словами Джорджії, смерть батька стала для неї повною несподіванкою. Вона зізналася, що була приголомшена тим, що сталося. Чоловік, якого вона описує як «сильного та мовчазного», незадовго до смерті почав позбуватися зайвих речей, тому після нього залишилося небагато майна, яке потрібно було перебрати.

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Під час прибирання донька натрапила на предмет, захований у шафі та загорнутий у старий рушник. Це виявився кинджал, який, як з’ясувалося після пошуків інформації в Інтернеті, є традиційною єменською джамбією. За словами жінки, зброя має посріблені руків’я та піхви й, імовірно, датується XIX століттям.

Джорджія також опублікувала фотографії знахідки на Reddit, де попросила користувачів допомогти визначити її походження. У коментарях їй пояснили, що джамбія — це традиційний кинджал із коротким вигнутим лезом, який походить із регіону Хадрамаут у Ємені. Згодом він поширився й в інших країнах Близького Сходу та арабського світу. За словами користувачів, у Ємені такі кинджали традиційно носять чоловіки старші 14 років як елемент національного одягу, а матеріал руків’я нерідко свідчив про соціальний статус власника.

Частина користувачів припустила, що знайденому кинджалу може бути кілька сотень років. Водночас вони зазначили, що подібні вироби також нерідко виготовляли для продажу іноземним туристам.

Як розповіла Джорджія, її батько на початку 1990-х років майже рік працював у Саудівській Аравії, де керував роботою на нафтогазовому об’єкті. За її словами, він проводив більшу частину часу на території робочого комплексу, адже тоді туристична інфраструктура була розвинена значно менше, ніж зараз.

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Жінка зазначила, що батько просив знайомих допомогти знайти для нього незвичайні речі, які можна було б привезти додому. Саме так він і отримав цей кинджал. За словами людини, яка передала йому зброю, вона багато поколінь зберігалася в їхній родині, однак через потребу в грошах її вирішили продати.

Джорджія пригадала, що ще в дитинстві батько показував їй цей кинджал. Проте мати вважала, що така річ небезпечна для дітей, тому зброю сховали в шафу. Там вона пролежала понад три десятиліття, і про неї практично забули.

Тепер жінка не знає, яку саме цінність має знахідка, однак продавати її не збирається. Вона каже, що хоче зберегти кинджал як пам’ять про батька та передати його майбутнім поколінням родини, адже саме спогади про нього мають для неї найбільшу цінність.

Нагадаємо, домашній пес випадково став причиною масштабної пожежі в американському будинку. Вогонь завдав збитків на сотні тисяч доларів і призвів до загибелі трьох тварин.

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