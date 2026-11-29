Жінка у стоматолога. Ілюстративне зображення / © Credits

Реклама

57-річна жителька британського Брайтона Діна Браун цілий рік потерпала від сильного зубного та головного болю після звичайного видалення зуба мудрості. Як з’ясувалося, під час стоматологічної операції обламалася головка бора, яка залишилася в її яснах.

Про це повідомляє видання Mirror.

Реклама

Зуб мудрості Діні видалили в липні 2022 року в приватній стоматологічній клініці, куди її направили через Національну службу охорони здоров’я Великої Британії (NHS).

Реклама

Під час процедури стоматологічний хірург використовував бор, щоб роздрібнити зуб, який розташовувався надто глибоко в яснах. Однак під час операції головка інструмента відламалася і залишилася всередині рани. Медики зашили ясна, не повідомивши пацієнтці про інцидент.

Через три дні після видалення зуба жінка звернулася до свого стоматолога через нестерпний біль. Під час огляду та рентгенографії лікар виявив у її яснах сторонній металевий предмет.

Згодом у Діни розвинувся абсцес, їй довелося приймати антибіотики та проходити додаткові обстеження.

Чому уламок бора не виймали цілий рік

У клініці підтвердили, що в яснах залишилася головка стоматологічного бора, однак заявили, що вона розташована надто глибоко для безпечного видалення. Хірурги попередили про ризик незворотного пошкодження нерва, яке могло б вплинути на здатність жінки нормально їсти.

Реклама

Попри це, Діна вирішила не залишати сторонній предмет у своєму організмі. 29 листопада 2023 року їй провели операцію в лікарні Princess Royal Hospital, під час якої уламок успішно витягли.

За словами британки, весь цей час вона страждала від сильного болю в роті та головного болю, а пережите також спричинило тривожність і депресію.

Клініка не визнала провини

Жінка вимагала компенсації за медичну недбалість, зокрема через те, що стоматолог не зафіксував у медичній документації факт залишення стороннього предмета в яснах пацієнтки.

Компанія KSS Dental заперечила свою відповідальність, однак у червні 2024 року сторони врегулювали спір у досудовому порядку. Діна отримала 3500 фунтів стерлінгів компенсації.

Реклама

За словами британки, компанія відмовилася виплачувати більшу суму, попри наслідки для її фізичного та психологічного здоров’я.

Представник KSS Dental підтвердив, що незалежний стоматолог-хірург провів перевірку обставин лікування та врегулював претензію. Водночас компанія відмовилася надавати додаткові коментарі щодо конкретного випадку.

Нагадаємо, зубний біль може виникати, як вдень, так і вночі. Але пацієнти помічають, що вночі він стає більш інтенсивним.

Новини партнерів