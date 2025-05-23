Після загадкової смерті в Туреччині з тіла жінки зникло серце

Жінка в лікарні / © pixabay.com

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У квітні у Туреччині загадково померла британка Бет Мартін. Тепер стали відомі нові шокувальні деталі: під час розтину тіла на батьківщині з’ясувалося, що у тілі жінки відсутнє серце.

Про це пише Lad Bible.

Громадяни Великої Британії Бет і Люк Мартін разом зі своїми двома маленькими дітьми вирушили до Туреччини наприкінці квітня. Під час перельоту 28-річна жінка раптово занедужала. Вже наступного ранку її доправили до лікарні у стані сплутаної свідомості — на жаль, це був останній раз, коли Люк бачив свою дружину живою.

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Згодом родина дізналася про шокувальні обставини, які могли призвести до смерті. Як стверджують близькі, медики не повідомили лікарям про алергію Бет на пеніцилін, а також заборонили родині бачити її в лікарні.

Дивна причина смерті

Наступного дня Люку та іншим членам родини повідомили про смерть жінки. Причину смерті нібито пов’язали з проблемами із серцем, хоча деталей не надали, лише сказали, що Бет перевели до іншого медичного закладу.

«Ми дали згоду не чіпати її органи, а вони забрали серце» — заявила у Facebook подруга родини Еллі Ґрей, яка вирушила до Туреччини підтримати Люка.

«Там усе було неправильно. Така недбалість, така корупція — лікарні, поліція, прокуратура… І потім ми дізнаємося, навіть попри те, що я і Люк надали чітку згоду не чіпати її органи, що коли ми повертаємось до Великої Британії — її серце зникло. Це дуже дивно, адже вони сказали, що в неї були проблеми з серцем. Їх не було. Але вони так стверджували», ­– повідомила подруга родини.

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Бет і Люк Мартін / © фото з соцмереж

Еллі також розповіла, що лікарі пред’явили рахунок Люку одразу після повідомлення про смерть дружини, а потім дозволили побачити її тіло — лише на короткий момент.

За словами подруги, через 20 с родині сказали нести тіло Бет у мішку для тіл через лікарню самостійно, з допомогою перекладача, і вкласти його до труни.

Еллі стверджує, що лікарня мала намір поховати або кремувати Бет наступного ж дня, але родина наполягла на репатріації її тіла до Британії. Саме там і було виявлено, що серце жінки зникло.

Сім’я досі не знає, як померла жінка

У відео на своїй сторінці Еллі відповіла на запитання користувачів і повідомила, що рідні досі не знають причини смерті Бет. Отруєння їжею виключено, а британський розтин не дав результатів — через відсутність серця.

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Подруга також ставить під сумнів твердження лікарні про те, що медики проводили Бет 45 хв. серцево-легеневої реанімації: «Це неможливо. Я не вірю, що вони це робили».

Після того, як справа набула розголосу, на платформі GoFundMe було створено сторінку для підтримки родини. Станом на момент публікації вона зібрала вже понад 11,1 млн грн.

Еллі заявляє, що зібрані кошти підуть на судовий позов проти турецької лікарні, уряду та судово-медичних органів.

«Я обіцяю, що ми доб’ємося правди», — заявила вона.

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До слова, в Іспанії жінка, яку оголосили мертвою в лікарні, «повернулася до життя», коли її везли на власний похорон. Персонал похоронного бюро був нажаханий, коли виявив, що у жінки є пульс і вона навіть ворушить пальцями.