Після зльоту літака росіянка побила двох стюардес: що стало причиною
Інцидент почався з того, що пасажирці не сподобався документ із детальними правилами поведінки під час польоту,
Уже через сім хвилин після початку рейсу російської авіакомпанії «Победа» з Новосибірська до Москви одна з пасажирок накинулася із кулаками на двох стюардес. Після втручання інших пасажирів та бортпровідника хуліганку вдалося втихомирити.
Про це повідомляє видання The Sun.
На записі однієї з камер спостереження в салоні літака видно, що жінка завдала щонайменше п’ять ударів двом стюардесам, одна з яких присіла і розплакалася.
Свідки повідомляють, що інцидент почався з того, що пасажирці не сподобався документ із детальними правилами поведінки під час польоту, який вона кинула в бортпровідницю. Заборона користуватися мобільним телефоном так її розлютилася, що вона кинулася в бійку.
За даними видання, пасажирку зв’язали та тримали, доки літак не приземлився в аеропорту Шереметьєво в російській столиці.
Після цього група швидкого реагування піднялася на борт літака та зняла її з рейсу.
Речник Міністерства внутрішніх справ Росії підтвердила напад, пояснивши, що на неї складено протокол за дрібне хуліганство.
Нагадаємо, у Китаї на борту літака авіакомпанії China Southern Airlines сталася шокувальна сутичка. Родина напала на жінку після того, як вона поскаржилася на маленького хлопчика.