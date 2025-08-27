Після зльоту літака росіянка побила двох стюардес: що стало причиною

Салон літака / © Pexels

Уже через сім хвилин після початку рейсу російської авіакомпанії «Победа» з Новосибірська до Москви одна з пасажирок накинулася із кулаками на двох стюардес. Після втручання інших пасажирів та бортпровідника хуліганку вдалося втихомирити.

Про це повідомляє видання The Sun.

На записі однієї з камер спостереження в салоні літака видно, що жінка завдала щонайменше п’ять ударів двом стюардесам, одна з яких присіла і розплакалася.

Свідки повідомляють, що інцидент почався з того, що пасажирці не сподобався документ із детальними правилами поведінки під час польоту, який вона кинула в бортпровідницю. Заборона користуватися мобільним телефоном так її розлютилася, що вона кинулася в бійку.

За даними видання, пасажирку зв’язали та тримали, доки літак не приземлився в аеропорту Шереметьєво в російській столиці.

Після цього група швидкого реагування піднялася на борт літака та зняла її з рейсу.

Речник Міністерства внутрішніх справ Росії підтвердила напад, пояснивши, що на неї складено протокол за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, у Китаї на борту літака авіакомпанії China Southern Airlines сталася шокувальна сутичка. Родина напала на жінку після того, як вона поскаржилася на маленького хлопчика.