ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Після зльоту літака росіянка побила двох стюардес: що стало причиною

Інцидент почався з того, що пасажирці не сподобався документ із детальними правилами поведінки під час польоту,

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Салон літака

Салон літака / © Pexels

Уже через сім хвилин після початку рейсу російської авіакомпанії «Победа» з Новосибірська до Москви одна з пасажирок накинулася із кулаками на двох стюардес. Після втручання інших пасажирів та бортпровідника хуліганку вдалося втихомирити.

Про це повідомляє видання The Sun.

На записі однієї з камер спостереження в салоні літака видно, що жінка завдала щонайменше п’ять ударів двом стюардесам, одна з яких присіла і розплакалася.

Свідки повідомляють, що інцидент почався з того, що пасажирці не сподобався документ із детальними правилами поведінки під час польоту, який вона кинула в бортпровідницю. Заборона користуватися мобільним телефоном так її розлютилася, що вона кинулася в бійку.

За даними видання, пасажирку зв’язали та тримали, доки літак не приземлився в аеропорту Шереметьєво в російській столиці.

Після цього група швидкого реагування піднялася на борт літака та зняла її з рейсу.

Речник Міністерства внутрішніх справ Росії підтвердила напад, пояснивши, що на неї складено протокол за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, у Китаї на борту літака авіакомпанії China Southern Airlines сталася шокувальна сутичка. Родина напала на жінку після того, як вона поскаржилася на маленького хлопчика.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie